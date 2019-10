Policyjna akcja "Prędkość" do godziny 22

W środę do godziny 22 na polskich drogach trwa akcja "Prędkość" zorganizowana przez policję - poinformował podinspektor Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Więcej patroli kierowcy mogą się spodziewać przede wszystkim w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków.

Policyjna akcja "Prędkość" trwa od godziny 6 do 22. W tym czasie na drogi w całej Polsce wyjedzie ponad pięć tysięcy policjantów ruchu drogowego, którzy będą mieli do dyspozycji radiowozy oznakowane i nieoznakowane, wyposażone w wideorejestratory i ręczne mierniki prędkości.

Nowe auta z wideorejestratorami na polskich drogach. Ruszyła akcja policji Rozpoczęła się... czytaj dalej » Policja ostrzega, że choć jej działania są wymierzone w kierowców, którzy przekraczają prędkość, to patrole będą zwracały uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem, m.in. będą kontrolowały stan trzeźwości i stosowanie się do obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa.

- Ta akcja jest bardzo potrzebna, szczególnie biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia z Warszawy, gdzie w wypadku drogowym zginął ojciec ratujący swoje dziecko i żonę. To wydarzenie pokazało, że jeśli wyłączymy uwagę, a włączymy prędkość, to ruch drogowy może stać się czymś skrajnie niebezpiecznym - zaznaczył podinsp. Kobryś.



Zaapelował też do pieszych, by byli czujni i ostrożni na przejściach. Prosił, by wszelkie nieprawidłowości - szczególnie w rejonie przejść dla pieszych - zgłaszać policji, podając numer rejestracyjny samochodu.



- Przejścia dla pieszych powinny być azylem, ale niestety nie są. Musimy być czujni, bo to my jako piesi możemy stracić życie - podkreślił Kobryś.

Więcej ofiar wypadków niż w zeszłym roku

Policja zapowiada "wzmożone kontrole". Na ten element trzeba szczególnie uważać Rusza kampania... czytaj dalej » Według danych Komendy Głównej Policji, od początku roku zginęło na polskich drogach ponad 2,3 tysiąca osób, z czego prawie jedna trzecia przez nadmierną prędkość.



Dla porównania: w 2018 roku z winy kierujących pojazdami zdarzyło się 27 556 wypadków, w których zginęło prawie 2,2 tysiąca osób, a 33 261 zostało rannych.



Policjanci zwracają uwagę, że chociaż w 2018 roku główną przyczyną wypadków było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, to od lat ludzie najczęściej giną z powodu niedostosowania prędkości do warunków ruchu.



- Apelujemy do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zmniejszali szybkość w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają szczególnej ostrożności. Taka wzmożona czujność niezbędna jest między innymi w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz skrzyżowań - informuje policja.