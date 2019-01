Policjant poszedł na basen, na dnie zobaczył nieprzytomne dziecko. Ruszył na pomoc

Poznański policjant, który przebywa na urlopie w jednej z nadmorskich miejscowości, uratował we wtorek życie czteroletniemu chłopcu. Funkcjonariusz nurkował w hotelowym basenie i zauważył dziecko na dnie. Z pomocą ratownika wyciągnął czterolatka na brzeg i do przyjazdu karetki prowadził akcję ratunkową.

Jak przekazał Maciej Święcichowski z zespołu prasowego wielkopolskiej policji, do zdarzenia doszło we wtorek w jednej z nadmorskich miejscowości.

W czasie nurkowania z synem na hotelowym basenie policjant zauważył na dnie leżące nieruchomo dziecko. Szybko podpłynął i z pomocą ratownika wyciągnął je na brzeg. Dziecko było sine, bez tętna. Nie oddychało. Policjant poprosił o przyniesienie torby ratowniczej. Sam rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową. Po minucie dziecko zwymiotowało, odzyskało oddech i tętno. Cały czas było jednak nieprzytomne.

Uratował duszącego się chłopca. Wszystko przez monetę Duszące się... czytaj dalej » Z przyniesionej przez ratownika torby podano czterolatkowi tlen i do czasu przyjazdu karetki monitorowano jego stan. Gdy na miejscu pojawili się ratownicy medyczni, dziecko było już przytomne. Zostało zabrane do szpitala na badania.

Jeszcze we wtorek okazało się, że z chłopiec dochodzi do siebie.

Policjant z medycznym doświadczeniem

Policjant z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, który uratował czterolatka, jest ratownikiem medycznym blisko 10 lat. Pracuje również w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Zdobytą wiedzę wielokrotnie wykorzystywał do ratowania zdrowia i życia. Jest również odpowiedzialny za szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla policjantów i funkcjonariuszy innych służb.

- Całe szczęście w nieszczęściu, że to na niego trafiło i że to on był we właściwym miejscu we właściwym czasie - powiedział Maciej Święcichowski.