Video: tvn24

Misiewicz: chciałbym przeprosić wszystkich Polaków

13.04 | Bartłomiej Misiewicz opuścił siedzibę Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, gdzie odbyło się posiedzenie komisji do spraw wyjaśnienia stawianych mu zarzutów i okoliczności powoływania go na pełnione funkcje. Po opuszczeniu budynku oświadczył, że składa rezygnację z członkostwa w PiS. - Chciałbym przeprosić wszystkich Polaków za to że muszą tego żenującego spektaklu słuchać, że muszą to oglądać - powiedział Misiewicz.

»