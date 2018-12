Brudziński o nakazie przeszukania mieszkań dziennikarzy: czekam na informacje od policji

Foto: Jakub Włodek / Agencja Gazeta Video: tvn24

Wielowieyska: Chciałam zadać pytanie prezesowi NBP. Jak mamy...

04.12 | My nie piszemy o łamaniu prawa, tylko opisujemy sytuację, w której były już szef KNF, któremu postawiono zarzuty korupcyjne był osobą rekomendowaną przez Adama Glapińskiego, czyli przynajmniej prezes NBP ponosi polityczną odpowiedzialność za to, co robił Marek Chrzanowski - mówiła ma antenie TVN24 dziennikarka "Gazety Wyborczej" Dominika Wielowieyska. Odniosła się do wniosku Narodowego Banku Polskiego, który chce usunięcia dziewięciu artykułów z papierowych wydań i stron internetowych "Gazety Wyborczej" i Newsweeka".

