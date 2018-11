Policja szuka detektywa podejrzanego o inwigilowanie pracowników PWPW

Foto: Andrzej Hulimka/REPORTER Video: tvn24

Politycy komentują odwołanie Woyciechowskiego z funkcji...

17.10 | "Jarosław Kaczyński jest w trudnej sytuacji. To co się wydarzyło w Smoleńsku powoduje, że on nie może wyjść z twarzą z kwestii wyjaśniania katastrofy smoleńskiej. W związku z tym ktoś musi ponieść karę. Jeśli nie można ukarać samego twórcy problemu, czyli Antoniego Macierewicza, to trzeba go ukarać poprzez jego ludzi" - Katarzyna Lubnauer, posłanka Nowoczesnej skomentowała odwołanie Piotra Woyciechowskiego z funkcji prezesa PWPW.

»