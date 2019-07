"Szczere, przepełnione bólem wyrazy współczucia" dla rodziny Dawida

Video: Fakty po południu

"Policjantom należą się olbrzymie podziękowania"

"Policjantom należą się olbrzymie podziękowania" - ocenił w "Faktach po południu" Paweł Moczydłowski, kryminolog i były szef Służby Więziennej, komentując sobotnią informację policji o odnalezieniu ciała dziecka. Jego zdaniem - to, że finalnie ciało zostało odnalezione, wynika z pracy metodycznej, ponieważ policja przyjęła pewne założenia co do sposobu przeszukiwania terenu.

»