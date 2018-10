"To wypchnięcie Polski z Unii Europejskiej". Politycy komentują wniosek Ziobry

Działalność Ministerstwa Sprawiedliwości zmierza do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Wniosek Zbigniewa Ziobry do Trybunału Konstytucyjnego jest tego potwierdzeniem - ocenili w środę posłowie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. - Oczekujemy jasnej deklaracji od premiera Mateusza Morawieckiego, czy odetnie się od próby wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, czy zdymisjonuje ministra Ziobro - podkreślał poseł PO Borys Budka.

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro wniósł do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie za niekonstytucyjną regulacji prawa europejskiego (z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) w zakresie dopuszczalności występowania przez polskie sądy z pytaniami do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach dotyczących sądownictwa. To rozszerzenie poprzedniego wniosku Ziobry do Trybunału Konstytucyjnego z sierpnia tego roku. Pismo Ziobry rozszerzające tamten sierpniowy wniosek zostało zamieszczone na stronach Trybunału Konstytucyjnego - wpłynęło do TK 5 października.

Wniosek Ziobry "podważa nadrzędność prawa unijnego"

Do tego wniosku odnieśli się na konferencji prasowej w Sejmie posłowie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Rafał Trzaskowski (PO) ocenił, że wniosek "podważa nadrzędność prawa unijnego" i "chce zabrać polskim sądom możliwość pytań do europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o wykładnię polskiego prawa".

- Przecież to europejski Trybunał Sprawiedliwości (właściwie: Trybunał Sprawiedliwości UE - red.) jest władny rozstrzygać, jeżeli chodzi o wykładnię europejskiego prawa. Do czego to prowadzi? To prowadzi do podważenia naszego członkostwa w Unii Europejskiej. To nie są żarty, to nie jest język publicystyczny, tylko to jest prosta droga do wyprowadzenia nas z Unii Europejskiej - oświadczył Trzaskowski.

Jego zdaniem, zarówno Ziobro, jak i wiceminister resortu sprawiedliwości Patryk Jaki, kwestionują unijne prawo i unijne traktaty. - To się może bardzo źle skończyć dla nas wszystkich - podkreślił poseł PO.

- Można skierować pytanie do Zbigniewa Ziobry, czy prezydent Lech Kaczyński, który potwierdzał w imieniu polskiego rządu cały dorobek prawny i nadrzędność prawa europejskiego, wiedział, co robi, bo w pewnym sensie minister Ziobro podważa cały dorobek europejski pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego - powiedział.

"Ten wniosek to wypchnięcie Polski z Unii Europejskiej"

Według szefowej klubu Nowoczesnej Kamili Gasiuk-Pihowicz, działalność kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości "zmierza do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej". - Ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego jest tego potwierdzeniem. Ten wniosek to de facto wypchnięcie Polski z Unii Europejskiej - powiedziała.

Gasiuk-Pihowicz dodała, że wniosek do Trybunału Konstytucyjnego to "próba kneblowania ust polskim sędziom".

Czy premier "odetnie się od próby wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej?"

W ocenie posła PO Borysa Budki, działania Prokuratora Generalnego to działania wbrew woli zdecydowanej większości polskich obywateli, którzy opowiadają się za członkostwem w Unii.

- Oczekujemy jasnej deklaracji od premiera Mateusza Morawieckiego, czy odetnie się od próby wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, czy zdymisjonuje ministra Ziobro, który jest odpowiedzialny za ten wyjątkowo szkodliwy wniosek - oświadczył.

