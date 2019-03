To oni mogą wystąpić na Pol'and'Rock Festival. Wybrano pierwsze zespoły

Ruszyły przygotowania do 25. Pol'and'Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą. W Poznaniu wybrano pierwsze zespoły, które będą miały szansę na występ na dużej scenie w sierpniu. - Czy jest to zespół Ankh, który nawet 25 lat temu grał na pierwszym festiwalu, czy są to zespoły zupełnie nowe - każdy ma te same szanse - podkreślił w rozmowie z TVN24 Jerzy Owsiak, prezes zarządu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

- To jest bardzo trudny moment, kiedy trzeba wybrać te zespoły, które będą jechały na finałowe granie do Warszawy, a z tego finałowego grania szukamy tych kapel, które będą z nami podczas koncertu festiwalowego - powiedział Owsiak.

Pol'and'Rock Festival

- Mamy cztery sceny, jesteśmy w stanie zaprosić kilkanaście zespołów, co się nie zdarza na świecie przy festiwalach - u nas się to zdarza. W Poznaniu jesteśmy od lat. Bardzo ważny moment dla kapel, które zostały przez nas wybrane i często są to zespoły, które są wszystkim znane, czy jest to zespół Ankh, który nawet 25 lat temu grał na pierwszym festiwalu, czy są to zespoły zupełnie nowe - każdy ma te same szanse - wskazał.

- Każda kapela ma 20 minut, patrzymy też jak się zachowuje publiczność - dodał Jerzy Owsiak.

"Już nas nic nie zaskoczy". Owsiak o przygotowaniach do Pol'and'Rock Festiwal... czytaj dalej » O możliwość wystąpienia na festiwalu walczyli w Poznaniu: rockowy Alpha Dog z Poznania, reggae'owy Big Up!, Ornette - projekt basisty Grzegorza Stępnia z Oddziału Zamkniętego, odwołujący się do bluesowych korzeni Blackberry Brothers, grunge’owy Chevy, znana z utworu "Hera koka hasz LSD" - Karolina Czarnecka, Ankh oraz pochodzący z Rzeszowa rockowy zespół Brown.

Ostatecznie do finału w Warszawie przejdą: Ornette, Chevy oraz Karolina Czarnecka.

- Polska festiwalami żyje i te festiwale są bardzo dobre. My nie mówimy, że jesteśmy najlepszym festiwalem, mówimy że jesteśmy najpiękniejszym festiwalem. Stworzyliśmy atmosferę, pewien świat dla kilkuset tysięcy ludzi, którzy do nas przyjeżdżają, tworzą tą społeczność festiwalową, a także stworzyliśmy świat, w którym polska muzyka super się broni - mówił prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Następne koncerty eliminacyjne odbędą się we Wrocławiu (początek kwietnia) oraz w Gdańsku (połowa maja). Finał w Warszawie zaplanowano zaś na końcówkę czerwca. To tam okaże się, kto wystąpi w dniach 1-3 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą.