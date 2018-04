"Żegnamy ostatniego Szwoleżera Rzeczpospolitej". Henryk Prajs miał 101 lat

W niedzielę 29 kwietnia odbył się pogrzeb zmarłego w środę porucznika Henryka Prajsa, ostatniego członka przedwojennej społeczności żydowskiej Góry Kalwarii i szwoleżera z czasów II wojny światowej. Miał 101 lat.

Henryk Prajs był polskim działaczem społecznym i kombatanckim pochodzenia żydowskiego. Uczestniczył także w II wojnie światowej. Jego pogrzeb odbył się na Cmentarzu Żydowskim przy ulicy Okopowej w Warszawie.

W pogrzebie uczestniczył naczelny rabin Polski Michael Schudrich a także Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Kasprzyk. - To chwila niezwykła, ponieważ żegnamy dziś ostatniego Szwoleżera Rzeczpospolitej Polskiej - podkreślił podczas uroczystości.

29 kwietnia odbył się pogrzeb por. Henryka Prajsa, który zmarł 25 kwietnia. W uroczystościach, które poprowadził naczelny rabin Polski Michael Schudrich wziął udział Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych @JanKasprzyk. pic.twitter.com/afCriA3ecM — UdSKiOR (@Kombatanci) 29 kwietnia 2018

"To chwila niezwykła, ponieważ żegnamy dziś ostatniego Szwoleżera Rzeczpospolitej Polskiej"- powiedział w czasie uroczystości pogrzebowych por. Henryka Prajsa Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych @JanKasprzyk. pic.twitter.com/G3ZMfLZ8TZ — UdSKiOR (@Kombatanci) 29 kwietnia 2018

"Dwa razy byłem w życiu szczęśliwy"

Abram Chaim Prajs (zmienił imię na Henryk w czasie służby w Wojsku Polskim) urodził się w 1916 roku w Górze Kalwarii. Jego ojciec zginął, gdy Henryk miał dwa lata. Chłopiec został adoptowany przez swojego stryja, Jankiela.

W młodości Henryk Prajs był czynnie zaangażowany w działalność organizacji syjonistycznych. Terminował w lokalnych - polskich i żydowskich - zakładach krawieckich i kaletniczych. W 1937 roku wstąpił do Wojska Polskiego, służył w 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich w Suwałkach imienia pułkownika Jana Kozietulskiego. Nie żyje Stefan Mustafa Abramowicz, ostatni ułan Rzeczpospolitej z tatarskiego szwadronu Ostatni ułan... czytaj dalej »

- Dwa razy byłem w życiu szczęśliwy - wspominał jeszcze w marcu Henryk Prajs. - Pierwszy raz, kiedy usłyszałem w 1948 roku, że Izrael otrzyma prawo do istnienia jako kraj. Drugi raz, wtedy kiedy byłem w wojsku. Pochodziłem z dość ubogiego domu i kiedy odchodziłem na służbę do wojska, ważyłem z jakieś 57 kilogramów. Po powrocie do domu 69 kilogramów - zupełnie inny chłopak. W jednostce byłem jednym z najlepszych biegaczy, ćwiczyliśmy też sztukę woltyżerki. Bardzo mnie szanowano. W wojsku byłem szczęśliwy - dodawał.

W 1939 roku kapral Prajs walczył w jednym z dwóch szwadronów pułku, które dokonały 3 września wypadu na terytorium III Rzeszy, na terenie Prus Wschodnich. Ranny w bitwie z Niemcami pod Olszewem 14 września, trzy dni później dostał się do niewoli sowieckiej.

Zwolniony po trzech miesiącach wrócił do Góry Kalwarii, lecz później wraz z całą rodziną trafił do getta. Udało mu się uciec, a schronienia udzieliła mu chłopska rodzina we wsi Rozniszew. Do końca okupacji ukrywał się pod przybranym nazwiskiem Feliks Żołądek.

Tradycja polskiej kawalerii

Henryk Prajs powrócił do Góry Kalwarii w 1945 roku, gdzie podjął naukę w technikum ogrodniczym. Do 1968 roku pełnił funkcję ławnika. Do końca życia był zaangażowany w popularyzację tradycji polskiej kawalerii. Był założycielem Honorowego Szwadronu Trzeciego Pułku Szwoleżerów.

Porucznik Henryk Prajsa był weteranem kampanii wrześniowej