Zamiast wyrzucać potrawy, można się nimi dzielić. Świąteczna akcja w całej Polsce

Video: Katarzyna Kowalska / Fakty po południu

Po świętach zostało za dużo jedzenia? Można się nim podzielić

To, co zostanie na wielkanocnym stole, często ląduje w koszu. A nie powinno i nie musi. Jeśli kupiliśmy za dużo jedzenia, to możemy się podzielić nim z tymi, którzy mają mniej. Właśnie ruszyła ogólnopolska akcja pod hasłem podziel się posiłkiem z bezdomnym. Takich inicjatyw jest coraz więcej.

