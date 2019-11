Samorządy mają problemy z podwyżkami dla nauczycieli. Minister: to propaganda

W gminie Zawidz nauczyciele nie dostali listopadowych pensji, w Bolesławcu - żeby mieć na wypłaty - przywrócili podatek od lokali mieszkaniowych. - Gminy, które mówią o tym, jak wiele im brakuje, próbują stosować propagandę - mówił w czwartek minister edukacji.

Od września pensje nauczycieli wzrosły o 9,6 procent, jednak samorządowcy twierdzą, że rząd nie przekazał im wystarczających kwot na tę podwyżkę. "Słychać płacz i zgrzytanie zębami". Brakuje pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli Od września... czytaj dalej »

Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich szacuje, że podwyżki dla nauczycieli z lat 2018-2019 były niedoszacowane o 2,1 mld zł.

"Z budżetu państwa nie dotarły do nas w całości pieniądze, które mieliśmy wypłacać pedagogom. Samorząd został postawiony pod ścianą, bo chyba nikt z nas nie wyobraża sobie, że nauczyciele należących im się pieniędzy nie dostają. Dla Krakowa oznacza to, że w budżecie musimy 'znaleźć' kwotę 89 mln zł" - poinformował prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Oszczędności szukał będzie m.in. w remontach torowisk tramwajowych.

Podobne problemy zgłaszają włodarze innych dużych miast. W Poznaniu i Warszawie planują zrezygnować z części zajęć dodatkowych, a w Gdańsku z zajęć na basenach i części stypendiów.

Małe gminy, duże kłopoty

Ale okazuje się, że trudności mają także mniejsze gminy. Władze Bolesławca poinformowały, że zmuszone są przywrócić podatek od lokali mieszkaniowych, z którego wycofały się w styczniu 2015 r., gdy "sytuacja finansowa miasta była stabilna".

"Rząd ogłosił zasłużone podwyżki dla nauczycieli, jednakże nie przekazał z budżetu państwa całości pieniędzy, które powinny zostać wypłacone nauczycielom" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

W jeszcze większych tarapatach znalazł się wójt mazowieckiego Zawidza. Pracujących tam 120 nauczycieli nie otrzymało listopadowych wypłat w terminie. Gminie zabrakło pół miliona złotych. W rozmowie z lokalnym Radiem Siedem wójt Dariusz Franczak zapewnia, że pieniądze zostaną wypłacone, ale gmina najpewniej będzie musiała zaciągnąć na nie kredyt. Brakuje nauczycieli w szkołach, "dramatyczna sytuacja" w przedszkolach Stan na wczoraj,... czytaj dalej »

Zawidz dostał w tym roku 7,2 mln zł subwencji, z własnej kieszeni do edukacji dołożył 3,5 mln zł.

Część gmin wstrzymała wypłacanie dodatków motywacyjnych, by przesunąć środki na podwyżki.

Nauczycielka z Nowego Sącza prosząca o nie podawanie nazwiska w rozmowie z tvn24.pl wylicza, że w ten sposób dla niej wrześniowa podwyżka to jedynie ok. 20 zł brutto. Przed podwyżką zarabiała wraz z dodatkiem motywacyjnym i za wysługę lat ok. 4,2 tys. zł brutto. I to się nie zmieniło, choć wynagrodzenie zasadnicze wzrosło o 334 zł (a dodatek za wysługę lat o niemal 40 zł). Gmina nie wypłaciła już jednak dodatku motywacyjnego.

Piontkowski: gminy stosują propagandę

7 listopada minister edukacji Dariusz Piontkowski zorganizował konferencję prasową o "wsparciu dla samorządów". - Wójt albo kłamie, albo nie potrafi gospodarować środkami - skomentował sytuację w Zawidzu. - Gminy, które mówią o tym, jak wiele im brakuje, próbują stosować propagandę - dodawał. I przypominał, że MEN na wrześniową podwyżkę przekazało samorządom ok. miliarda złotych.

Równocześnie przyznawał, że nie są to kwoty, które w całości pokryłyby podwyżkę, bo - jak mówił - samorządy też muszą partycypować w utrzymywaniu edukacji.

- Subwencja w tym roku to już niemal 47 mld zł, rośnie od kilku lat, a za rządów naszych poprzedników mieliśmy w tej kwestii stagnację – podkreślał minister Piontkowski. - Samorządy jakoś nic nie mówią, że mają też dochody własne, a te w zeszłym roku wzrosły o 17 mld zł. Nie sugerujemy, że każda złotówka powinna być przeznaczana na utrzymywanie edukacji, ale mają taką możliwość, by przeznaczyć na nią część tych środków.

"Protest włoski to za mało". Nauczyciele zapowiadają demonstracje - 8 listopada... czytaj dalej » Mówiąc o prezydentach Warszawy i Gdańska stwierdził, że Rafał Trzaskowski wydał latem milion złotych na strefę relaksu przy placu Bankowym, a Aleksandra Dulkiewicz 150 tys. zł na rzeźbę złotego rydwanu. - To kwestia priorytetów, na co samorządowcy wydają pieniądze - komentował.

Z wyliczeń MEN wynika, że subwencja, którą dostają samorządy jest wyższa niż pensje nauczycieli (pensje nauczycieli zatrudnionych w oparciu o Kartę Nauczyciela to 87 proc. subwencji ogólnej). Wydatki inwestycyjne czy pensje pracowników administracyjnych, samorządy mogą pokrywać z pozostałych kilkunastu procent. To, ile ostatecznie dokładają do oświaty zależy już od nich. Piontkowski tłumaczył, że utrzymywanie oświaty to nie tylko zadanie państwa.

Demonstracja w Krakowie

Tymczasem na 8 listopada manifestację w związku z niekorzystną sytuacją w oświacie zapowiedzieli małopolscy nauczyciele. Pikieta Związku Nauczycielstwa Polskiego pod hasłem "8 kwietnia, pamiętamy!" rozpocznie się o godz. 16 na Rynku Głównym, a - po przemarszu - zakończy się przed Urzędem Wojewódzkim przy ul. Basztowej.

W pikiecie wezmą udział nauczyciele i rodzice, a także m.in. Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

- Spotykamy się, by przypomnieć o kwietniowych wydarzeniach i postulatach. 8 kwietnia rozpoczął się największy strajk w polskiej oświacie, strajk na rzecz dobrej edukacji. A dobra edukacja to wciąż jest nasz cel. Razem z rodzicami staniemy w łańcuchu światła dla edukacji i przypomnimy, że nasze postulaty nie zostały zrealizowane - mówi Arkadiusz Boroń, prezes Okręgu Małopolskiego ZNP.

Nauczyciele zamierzają spotykać się 8 dnia każdego miesiąca, by przypominać o swoich postulatach. Kolejne pikiety odbędą się w Katowicach i Gdańsku.