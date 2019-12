Tysiące rodzin otrzymało pomoc, rekord pobity. Podsumowanie Szlachetnej Paczki

Tegoroczna Szlachetna Paczka, dzięki pomocy ponad pół miliona darczyńców, trafiła do ponad 14,5 tysiąca rodzin i osób starszych. Podczas środowej konferencji podsumowującej akcję podano, że łączna kwota, jaką przeznaczono na pomoc potrzebującym, wyniosła prawie 46 milinów złotych. - Z wielkim optymizmem patrzymy w przyszłość, z wielkim optymizmem myślimy o przyszłym roku - mówiła Joanna Sadzik, dyrektor zarządzająca Stowarzyszenia Wiosna, które organizuje zbiórkę.

Stowarzyszenia Wiosna podsumowało w środę 19. edycję akcji Szlachetna Paczka. Celem przedsięwzięcia jest pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc dla ponad 14,5 tysiąca rodzin

W 19. edycji wydarzenia na pomoc potrzebującym przeznaczono prawie 46 milinów złotych, liczba darczyńców przekroczyła 553 tysięcy, a - według statystyk - każdą z paczek przygotowywało średnio 38 osób.

"Biedy jest więcej". Każda paczka to "wartość" - Wyjście z biedy... czytaj dalej » - 14 562 rodziny - to jest liczba, która bardzo zapadła mi w pamięć. Mam nadzieję, że wszyscy ją zapamiętamy. To liczba rodzin, do których dotarliśmy w tym roku, w 19. edycji, z pomocą - powiedziała na środowej konferencji prasowej prezes Stowarzyszenia Wiosna Anna Wilczyńska.

Jak mówiła, w przedsięwzięciu brało udział prawie 12 tysięcy wolontariuszy, którzy "przez cały rok, a przez ostatnie kilka miesięcy bardzo wytrwale, pracowali na to, żeby znaleźć rodziny, żeby się z nimi spotkać, żeby poznać ich historie i wreszcie, żeby - współpracując z darczyńcami - przekazać im dedykowaną pomoc".

- W tym roku w Szlachetnej Paczce połączyliśmy ponad 600 tysięcy ludzi. To są wszystkie osoby, które zaangażowaliśmy, czyli i wolontariusze, którzy dotarli do rodzin, i wszystkie rodziny, ale też ich członkowie - wskazywała prezes Wiosny.

Padł rekord. "Ponad 620 tysięcy osób połączonych przez Paczkę"

Tradycyjnie Paczki przygotowały nie tylko osoby prywatne i firmy, ale też sportowcy i politycy. Jak wyjaśniono na konferencji, Szlachetna Paczka nie trafiła do wszystkich znalezionych rodzin. W niektórych przypadkach okazywało się bowiem, że ubiegłoroczna pomoc okazała się impulsem do zmiany życia i w tym roku taka forma pomocy nie jest już potrzebna. Członkowie Stowarzyszenia Wiosna zapewniają, że potrzebującym oferują także pomoc prawną lub pomoc w nawiązywaniu relacji.

Jeszcze można pomóc. Trwa Weekend Cudów Szlachetnej Paczki Przez najbliższe... czytaj dalej » Wolontariusze akcji, którzy pracują nad jej realizacją przez cały rok, odbyli blisko 40 tysięcy spotkań. Pomoc dostarczyli potrzebującym w ponad 630 miejscach, docierając do ponad 110 nowych rejonów.

Dyrektor zarządzająca Stowarzyszenia Wiosna Joanna Sadzik oceniła, że przedsięwzięcie udało się realizować właśnie dzięki zaangażowaniu pracowników i wolontariuszy.

- To jest niezwykłość Paczki, bo do pracy w Stowarzyszeniu Wiosna przychodzą osoby, dla których to nie jest taka zwykła, normalna praca przez osiem godzin. Jak myślę, że nad tą Paczką pracowaliśmy od czerwca, to wydaje mi się niemożliwe, co się stało - powiedziała.

- Z wielkim optymizmem patrzymy w przyszłość, z wielkim optymizmem myślimy o przyszłym roku, dlatego, że wszystkie formalne sprawy Stowarzyszenia mamy już za sobą, mamy rozwiązane - dodała Sadzik. - W związku z tym mamy nadzieję, że ten rekord, który w tym roku pobiliśmy - bo ponad 620 tysięcy osób połączonych przez Paczkę, to dużo więcej niż w latach ubiegłych - znowu uda nam się pobić - mówiła Sadzik.

Podczas konferencji przedstawiono także "Raport o Biedzie". Opisano w nim konkretne przypadki osób, poznanych w trakcie przygotowywania Paczki, które borykają się z tym problemem.