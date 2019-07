Wywróciła się łódka z pięcioma osobami na pokładzie

Pozostałe informacje

Policja szuka świadków wypadku, do którego doszło w poniedziałek wieczorem w Tokarni, woj. świętokrzyskie. Nietrzeźwy 30-latek... czytaj dalej »

Odtwórz: Nałęcz: jeden z kolejnych papieży przeprosi za to, co dzisiaj Kościół mówi o środowiskach LGBT

wczoraj, 20:42

Odtwórz: "Jarosław Kaczyński nigdy w nikogo kamieniem nie rzucał na manifestacji"

Mamy w Polsce spór co do roli rodziny, ale nie ma miejsca na agresję i przemoc. W żaden sposób siły polityczne za to nie... czytaj dalej »