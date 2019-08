Tragiczny wypadek z udziałem czterech aut, nie żyją dwie kobiety

Pozostałe informacje

11:15

Odtwórz: Choruje na raka, apeluje do ministra. "Nie stać mnie ani tysięcy Polek na tak drogie leczenie"

Nawet jeśli ktoś zarabia bardzo dobrze, to nie stać go na to. A co mają zrobić ludzie, którzy zarabiają dwa tysiące złotych na... czytaj dalej »