W komisie spłonęło 15 samochodów. "To jeden wielki koszmar"

Samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe spłonęły w nocy w komisie w jednej ze wsi na Podlasiu. Zanim doszło do pożaru, ktoś ukradł jeden z samochodów. Komis nie był ubezpieczony. Właściciel wstępnie wycenił straty na około 300 tysięcy złotych. Śledczy nie wykluczają podpalenia.

Pożar wybuchł około godziny 2.30 w nocy z czwartku na piątek. Strażacy dostali zgłoszenie, że płonie kilkanaście samochodów na parkingu komisu w Dąbrówce Kościelnej. Łącznie spłonęło 15 aut.

13 uratowanych samochodów

Po zgłoszeniu dyżurny stanowiska kierowania zadysponował na miejsce pożaru pięć zastępów straży pożarnej. Jak mówią strażacy, dzięki szybkiej akcji i skutecznym działaniom gaśniczym udało się uratować 13 samochodów.

- Pożar był trudny z uwagi na ilość pojazdów, jakie były objęte ogniem. Bardzo duże zadymienie powodowało, że strażacy musieli pracować w aparatach ochrony dróg oddechowych – mówi kapitan Wojciech Sokołowski, zastępca dowódcy jednostki w Wysokiem Mazowieckiem.

Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury w Wysokiem Mazowieckiem. W rozmowie telefonicznej prokurator rejonowy w Wysokiem Mazowieckiej przekazał nam, że czynności prowadzone są pod kątem podpalenia. Śledczy nie chcą jednak zdradzać szczegółów.

"To ogromna strata"

Zanim doszło do pożaru, z parkingu komisu ktoś ukradł osobową mazdę. Samochód miał słowackie numery rejestracyjne. Właściciela komisu zaalarmowali sąsiedzi. Po godzinie drugiej przyjechał na miejsce i sam próbował gasić płonące samochody. - To ciężkie do opisania. Koszmar, jeden wielki koszmar - mówi o zastanym widoku Dariusz Sadowski, właściciel komisu.

Właściciel wstępnie szacuje straty na 300 tysięcy złotych. - To dorobek mego życia. Jestem zrujnowany – mówi z żalem. - Z tego co wiem, najpierw była kradzież. Może nieumyślnie próbowali mnie zniszczyć, zrujnować. Ciężko mi powiedzieć cokolwiek – dodaje Sadowski.

Niestety komis nie był ubezpieczony. Samochody, które były zarejestrowane w Polsce, miały jedynie ubezpieczenie OC. - To ogromna strata - mówi właściciel, który prowadził komis od dwóch lat.

Na razie nikogo nie podejrzewa, a najbardziej zależy mu na odzyskaniu pieniędzy za spalone samochody.

