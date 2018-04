Mają ziemię, projekt i zgody. Lekarze z Podlasia budują hospicjum. Potrzebują pieniędzy

Video: Fakty TVN

"Aniołowie", "współcześni Judymowie". Lekarze z Podlasia...

Lekarze z domowego hospicjum na Podlasiu określani są mianem "współczesnych Judymów". By dotrzeć do swoich pacjentów, pokonują codziennie po kilkaset kilometrów. Marzą, by wybudować dla nich placówkę stacjonarną. Jest już projekt i jest działka, a także nadzieja, że znajdą się pieniądze.

