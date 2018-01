Pod nastolatkami załamał się lód. Akcja ratunkowa na nieczynnym basenie





Dwoje nastolatków wpadło pod lód na nieczynnym basenie w Skarbimierzu-Osiedlu (Opolskie). Kilkunastoletni chłopak był pod wodą półtorej godziny. Trwa walka o jego życie. Do szpitala przewieziono także jego koleżankę.

Do zdarzenia doszło w trakcie spaceru nastolatków po zamarzniętej tafli nieczynnego basenu przy ulicy Kwiatowej, na terenie dawnego lotniska. Zgłoszenie o tym, że wpadli pod lód, strażacy i policjanci otrzymali przed godziną 19.

- Dziewczynka jest w stanie ogólnie dobrym, lekko wychłodzona i wystraszona. Została oczywiście od razu przewieziona na szpitalny oddział Ratunkowego Brzeskiego Centrum Medycznego - mówił Nowakowski.

Jak mówił rzecznik straży pożarnej, po wydobyciu dziewczynki wciąż szukano drugiego dziecka.

- W pierwszej fazie poszukiwania odbywały się za pomocą tak zwanej metody człowieka żaby. Polega to na tym, że ratownik ubrany w specjalny skafander asekurowany przez kolegów z brzegu przy pomocy linek przeszukuje akwen. W tym miejscu głębokość akwenu, która wynosiła 1,5 metra, pozwalała na użycie tej techniki. Nasze poszukiwania nie przyniosły jednak skutku - wyjaśnił Nowakowski.

Chłopca odnaleźli dopiero płetwonurkowie ze specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego z Opola.

- Po około 15 minutach grupa wydobyła drugą osobę. Był to chłopiec - mówił rzecznik straży pożarnej.



Wyjaśnił, że chłopiec natychmiastowo został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego, który podjął czynności reanimacyjne. Nastolatek przebywał w wodzie półtorej godziny. Po trwającej pół godziny reanimacji przewieziono go do szpitala w Opolu. Nie wiadomo, w jakim jest stanie.

Według strażaka, dziewczynka ma 11 lat, a jej kolega - 13. Policja podaje z kolei, że oboje mają po około 14 lat.

Teren prowizorycznie ogrodzony

Jak tłumaczył Nowakowski, basen był w całości pokryty lodem, dopiero podczas poszukiwań został on częściowo skruszony.



- Warstwa była zbyt cienka, żeby mogła służyć za ślizgawkę - mówił Nowakowski. - Zarówno policja, jak i my, apelujemy o powstrzymanie się od takich zachowań. Jak widać, nie zawsze nasze apele znajdują odzew w społeczeństwie - tłumaczył.



Teren jest prowizorycznie ogrodzony, ale jak twierdzi rzecznik straży pożarnej, "przejście przez siatkę dla dwójki dzieci nie stanowiło większego problemu".

