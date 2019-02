Trzy osoby zatrzymane po pobiciu obcokrajowców w Katowicach

Foto: Shutterstock Video: tvn24

Trzy pobicia ratowników medycznych w ciągu tygodnia

24.01| Pijany 55-latek spadł z drabiny i skarżył się na ból w klatce piersiowej. Kiedy ratownicy medyczni przyjechali na miejsce, postanowili zabrać pacjenta do szpitala. W karetce nagle mężczyzna zaczął obrażać i dusić ratownika. - Krzyczał do kierowcy karetki, który chciał pomóc koledze, że jeśli tylko podejdzie ten skręci podduszanemu ratownikowi kark - opowiada Paulina Targaszewska, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. To nie pierwszy taki atak w Zachodniopomorskiem.

