Ile aut rozbitych? Ile uszkodzonych? Jakie koszty? Platforma interpeluje w sprawie SOP

Posłowie Platformy Obywatelskiej skierowali interpelację do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie działalności Służby Ochrony Państwa. Domagają się miedzy innymi informacji dotyczących liczby rozbitych i uszkodzonych aut, uprawnień kierowców oraz kosztów poniesionych przez państwo. PO złożyła również wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli gospodarności w SOP.

Służba Ochrony Państwa to formacja, która zastąpiła w lutym 2018 roku Biuro Ochrony Rządu.

Posłowie Paweł Olszewski i Arkadiusz Myrcha z Platformy Obywatelskiej w interpelacji podkreślili, że "z zadziwiającą regularnością do opinii publicznej trafiają informacje na temat wypadków i braku kompetencji pracowników SOP".

SOP "roztrwoniła dorobek i uznanie"

"W ciągu roku od powstania formacji roztrwoniła ona wieloletni dorobek i uznanie, jakim darzone było Biuro Ochrony Rządu. Jednocześnie SOP naraża Państwo na utratę dobrego wizerunku" - ocenili posłowie PO.

W związku z tym - jak napisali w dokumencie - zwrócili się do szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego o udzielenie następujących informacji: liczba samochodów "rozbitych (szkoda całkowita) oraz uszkodzonych (wypadki, kolizje)" przez SOP od czasu powstania tej formacji; jakie uprawnienia do kierowania pojazdami mieli ich kierowcy w chwili wspomnianych zdarzeń; kto był w ich czasie ochraniany; jakie koszty poniosło państwo w związku z tymi sytuacjami.

Wniosek do Najwyższej Izby Kontroli

Platforma złożyła również w środę wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli gospodarności w SOP pod kątem przeprowadzanych szkoleń oraz doboru kadr. Poinformował o tym Myrcha.

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, pytany wcześniej w Sejmie, czy NIK powinna skontrolować Służbę Ochrony Państwa, wyraził przekonanie, że "gdyby jakaś kontrola odbywała się w SOP, to służba nie miałby się czego wstydzić". Zaznaczył, że jest to indywidualna decyzja Izby, kogo skontroluje. Dodał, że "w administracji systematycznie prowadzone są różnego rodzaju kontrole".

Rezygnacja szefa SOP

Komendant Służby Ochrony Państwa generał brygady Tomasz Miłkowski złożył we wtorek rezygnację ze stanowiska.

W komunikacie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zaznaczono, że rezygnacja została ustalona z ministrem Joachimem Brudzińskim. "Nowego szefa Służby Ochrony Państwa - na wniosek ministra - powoła premier Mateusz Morawiecki" - podano.

W środę szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch poinformował, że wniosek o odwołanie komendanta Służby Ochrony Państwa wpłynął do prezydenta.

Szef prezydenckiego BBN podkreślił, że to, kto i kiedy zostanie wskazany na komendanta SOP, zależy teraz od ministra spraw wewnętrznych i premiera, a propozycja zostanie uzgodniona z prezydentem. Dodał, że rezygnacja Miłkowskiego nie zakłóca bieżącego funkcjonowania SOP.

- Są przepisy, procedury, które to regulują. Jest zastępca komendanta, który pełni funkcję szefa, kiedy komendant jest nieobecny. Oczywiście w dłuższej perspektywie służba musi mieć szefa - dodał Soloch.