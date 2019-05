Skazany ksiądz, który prowadził rekolekcje, złożył "prośbę o przeniesienie do stanu świeckiego"

Video: tvn24

Lisiński: nie padło jeszcze z ust żadnego z hierarchów, że...

13.05 | Przez pięć lat prosiliśmy o spotkania, wysyłaliśmy listy, ofiary występowały z prośbą o spotkania. Do dziś nie ma tego dialogu, choć jesteśmy na to otwarci - powiedział w TVN24 Marek Lisiński, prezes fundacji "Nie lękajcie się". - Mimo że mamy dowody na to, że biskupi przenosili, są współwinni, nie przyznali się, że to jest wina Kościoła - dodał.

