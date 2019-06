Szlabany uniesione, jedzie pociąg. "Nie liczmy na łut szczęścia, że nam uda się przejechać"

Video: TVN24 Łódź

Widziała szlaban - nie hamowała

08.06. | Zosia - jak twierdzi - od niedawna ma prawo jazdy i nigdy nie jechała autostradą. - Może dlatego staranowała szlaban - mówi jej pasażer, Szymon. Młoda kobieta nie do końca jednak czuje się winna: - Pytałam się go, czy mam się zatrzymać. A on, że nie - tłumaczyła w rozmowie z tvn24.pl.

