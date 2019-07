Pilot rozbił się podczas pokazów w Płocku. "Do końca był przytomny". Odtworzyli nagranie z kokpitu

Foto: www.skowalczyk.pl Video: tvn24

"Wrak przełamał się na dwie części". Śmierć pilota w Płocku

16.06 | Do wypadku na płockim Pikniku Lotniczym doszło w sobotę przed południem, gdy uczestniczący w pokazach lotniczych pilot Jaka-52 wykonując samolotowe akrobacje wprowadził maszynę w korkociąg. Chwilę później samolot uderzył w wodę tuż przy lewym brzegu Wisły, w płockiej dzielnicy Radziwie. Na miejsce wypadku natychmiast udały się łodzie motorowe służb ratowniczych i pogotowie ratunkowe. Jak się okazało, Jak-52 po uderzeniu w taflę wody na Wiśle opadł na głębokość około ośmiu metrów, kabiną do dołu, co utrudniało wydobycie pilota.

