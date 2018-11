NIK zbada kampanię "Sprawiedliwe sądy"? Fundacja: to nie leży w kompetencji izby

Video: tvn24

Polska Fundacja Narodowa z kampanią

07.09 | PiS nie składa broni w sprawie reformy sądownictwa i zamierza przekonać Polaków do swoich postulatów. Ma w tym pomóc specjalna kampania informacyjna. Polska Fundacja Narodowa miała promować kraj za granicą, ale zajęła się polskim podwórkiem i to za publiczne pieniądze. A to już wzbudza liczne kontrowersje.

