"Zachłysnęliśmy się plastikiem". Jak zatrzymać lawinę śmieci

Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS

Mikroplastik to megaproblem. "Idzie gra o zdrowie ludzi"

Plastik powoduje negatywne skutki jeżeli chodzi o płodność, długość życia - powiedziała w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS Ewa Chodkiewicz z WWF, komentując problem mikroplastiku zalewającego świat. - To jest ogromny problem. Szczególnie w Polsce. Nasze zapotrzebowanie krajowe na tworzywa sztuczne to 3,5 mln ton rocznie, to jest 8 tys. firm, 80 mld zł obrotu i to jest 160 tys. pracowników - przybliżyła. - Trzeba się wziąć za ten problem - stwierdziła i dodała "idzie gra o zdrowie ludzi".

»