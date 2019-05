PKW: frekwencja dwa razy wyższa niż w poprzednich wyborach





Frekwencja na godzinę 12 wyniosła 14,39 procent - poinformował podczas drugiej niedzielnej konferencji zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. To prawie dwa razy wyższy wynik niż w poprzednich eurowyborach z roku 2014 - wówczas frekwencja na godzinę 12 wynosiła 7,31 procent.

W niedzielę w całej Polsce od godziny 7 rano trwają wybory do Parlamentu Europejskiego. Głosowanie ma się zakończyć o 21. Cisza wyborcza obowiązuje do zakończenia głosowania.

Frekwencja z godziny 12 - 14,39 procent

Na drugiej niedzielnej konferencji, o godzinie 13.30, zastępca przewodniczącego PKW Sylwester Marciniak podał informacje o stanie frekwencji z godziny 12.

Do tej godziny karty do głosowania wydano 4 275 352 osobom uprawnionym, co stanowi 14,39 w stosunku do liczby uprawnionych do głosowania.

Dla porównania - w wyborach do Parlamentu Europejskiego sprzed pięciu lat frekwencja na godzinę 12 wynosiła 7,31 procent. Jak zauważył Marciniak, względem roku 2014 obecnie "możemy mówić o podwojeniu osób, które oddały głosy".

Najwyższa frekwencja była kolejno w: okręgu nr 4 (Warszawa 1) - wyniosła tam 16,19 procent, okręgu nr 10 (Kraków) - 16,1 procent, a trzecie miejsce przypadło okręgowi nr 9 (Rzeszów) - tam wniosła 15,96 procent.

Wymieniając miejsca o najniższej frekwencji, Sylwester Marciniak wskazał na okręg nr 12 Wrocław (12,88 proc.), drugie miejsce od końca zajął okręg nr 13 w Gorzowie Wielkopolskim (12,96 proc.), a trzecie okręg nr 7 Poznań (13,02 proc.).

Frekwencja w skali województw

W skali województw, najwyższa frekwencja na godzinę 12 została odnotowana w województwie małopolskim - 16,96 procent. Na drugim miejscu pod tym względem uplasowało się województwo podkarpackie - z wynikiem 15,96 proc., na trzecim miejscu znalazło się województwo mazowieckie z frekwencją 15,18 proc.

Wg danych z PKW najniższą frekwencję do godziny 12 odnotowano w województwach: opolskim - z wynikiem 11,88 proc., lubuskim - 12,37 proc. oraz warmińsko-mazurskim - 12,72 proc.

Do udziału w głosowaniu w Polsce uprawnionych jest 29 mln 994 tys. 623 wyborców; wybory odbywają się w 27 286 obwodach głosowania.

W skali miast, najwyższa frekwencja była w Rzeszowie i Toruniu (17,05 procent), kolejne pozycje zajmują Kielce i Warszawa - 16,79 procent.

Miejscowość, w której na godzinę 12 frekwencja okazała się najwyższa w skali kraju, to Krynica Morska, - 42,81 procent.

47 incydentów - stan na godzinę 9.30

PKW podała także, że według stanu na godz. 9.30 zanotowano 47 przypadków naruszenia zasad prawa wyborczego. Najwięcej z tych incydentów dotyczyło przypadków usuwania i uszkadzania ogłoszeń - 20 przypadków, a także prowadzenia agitacji wyborczej - 11 przypadków. W jednym przypadku - jak podała PKW - wyborca wyniósł kartę wyborczą z lokalu. W wyniku akcji policji kartę tę odzyskano.

- Można powiedzieć, że wybory przebiegają bez większych, istotnych zakłóceń - podsumował na konferencji prasowej Arkadiusz Despot-Mładanowicz, członek PKW.

Pietrzak: incydent w Olsztynie nie wpłynął na przeprowadzanie wyborów

Magdalena Pietrzak, szefowa Krajowego Biura Wyborczego, odniosła się także do incydentu do jakiego doszło w obwodowej komisji wyborczej w Olsztynie, gdzie jej szef zgłosił się do pracy w komisji będąc w stanie po spożyciu alkoholu. Podkreśliła, że ten incydent w żaden sposób nie wpłynął na wybory, ponieważ miało to miejsce jeszcze przed otwarciem lokali wyborczych. - Pan przewodniczący został zastąpiony inną osobą - wyjaśniła Pietrzak.

Wybory do europarlamentu

Polacy wybiorą 52 europosłów spośród 866 kandydatów. O jeden mandat powalczy średnio 17 kandydatów. Średnia wieku kandydatów do Parlamentu Europejskiego wynosi 46 lat. Najmłodszy kandydat ma 21 lat, a najstarszy - 80. Oficjalne wyniki polskich wyborów powinniśmy poznać w poniedziałek późnym wieczorem lub we wtorek.

W niedzielę w TVN24 i tvn24.pl zaprezentujemy sondaże, komentarze i najświeższe informacje. Na wieczór wyborczy zapraszamy od godziny 20.35. O tej samej porze wystartuje wieczór wyborczy na antenie TVN24 BiS.