"Zakaz oflagowania". Reakcja ministra i związkowców na pismo szefa straży pożarnej

Video: Paweł Płuska / Fakty TVN

10.07.2018 | Upomnienia zamiast mandatów. Policjanci protestują

Jeśli ktoś liczył na pobłażliwość, to we wtorek mógł mieć szczęście - policjanci częściej pouczali niż dawali mandaty. To akcja protestacyjna. Policjanci chcą podwyżek i cofnięcia reformy emerytalnej.

»