"Kaczyński nie może kazać Glapińskiemu, ale może na niego wpłynąć"

PiS ma gigantyczny problem, bo zdaje sobie sprawę, że musi jakoś przeciąć sprawę wynagrodzeń w Narodowym Banku Polskim, ale nie do końca wie, jak to zrobić - ocenił poseł PO Marcin Kierwiński. Dodał, że partia rządząca może wpłynąć na prezesa Adama Glapińskiego za pomocą ustawy. PiS zapowiada projekt ustawy wprowadzającej jawność wysokości zarobków w NBP.

PiS złoży projekt ustawy w sprawie jawności wynagrodzeń w NBP Prawo i... czytaj dalej » W środę wieczorem rzeczniczka PiS Beata Mazurek poinformowała, że Prawo i Sprawiedliwość przedstawi projekt ustawy, która wprowadzi jawność wysokości wynagrodzeń w Narodowym Banku Polskim zarówno obecnego zarządu, jak i poprzednich. Dodała, że ustali ona również górną granicę zarobków osób zajmujących funkcję kierownicze w NBP.

Wcześniej swój projekt w sprawie jawności zarobków między innymi w NBP zaprezentowała Platforma Obywatelska. Rzeczniczka PiS jeszcze w środę, w trakcie dnia mówiła, że partia poprze ten projekt, jeżeli nie będzie przeszkód formalno-prawnych.

Poseł PO Marcin Kierwiński, odnosząc się do tej sprawy, ocenił, że politycy Prawo i Sprawiedliwość ma gigantyczny problem, bo zdaje sobie sprawę, że musi jakoś tę kwestię przeciąć, że - jak podkreślił - "nie wytrzymają tej krytyki mediów, opinii publicznej i nie do końca wiedzą, jak to zrobić".

Narodowy Bank Polski jest instytucją niezależną od polityków. Jak dodał Kierwiński, PiS nie ma wpływu na Adama Glapińskiego. - Pan Glapiński ma sporą wiedzę o przeszłości Jarosława Kaczyńskiego, więc chyba nie jest tak, że Kaczyński może zadzwonić i mu kazać coś zrobić. Te relacje były zawsze równoprawne. Panowie nie jedną rzecz w polityce robili. (...) Niektóre z tych interesów w latach 90. nie najlepiej zapisały się w historii Polski - zauważył.

Poseł PO powtórzył, że "Kaczyński nie może kazać Glapińskiemu, ale może z kolei jakoś wpłynąć na niego". Zdaniem Kierwińskiego ustawa dotycząca ujawnienia zarobków w NBP jest właśnie "taką formą" wpłynięcia na Glapińskiego.

Sprawa zarobków współpracownic prezesa NBP

Prezes NBP o "seksistowskim pastwieniu się nad dwoma matkami", dymisji i Radomiu To była... czytaj dalej » Pod koniec grudnia ubiegłego roku "Gazeta Wyborcza" napisała o dwóch współpracownicach prezesa NBP Adama Glapińskiego - szefowej departamentu komunikacji i promocji Martynie Wojciechowskiej oraz dyrektor gabinetu prezesa NBP Kamili Sukiennik. Gazeta napisała wówczas, że zarobki Martyny Wojciechowskiej wynoszą około 65 tysięcy złotych, "wraz z premiami, dodatkowymi dochodami i bonusami".

Na środowej porannej konferencji prasowej, zastępca dyrektora departamentu kadr w NBP Ewa Raczko mówiła, że "żaden z dyrektorów w NBP nie otrzymuje powszechnie i nieprawdziwie podawanego w mediach miesięcznego wynagrodzenia w wysokości około 65 tysięcy złotych bądź wyższej". Dodała, że środki na wynagrodzenia w Narodowym Banku Polskim stanowią część ogółu środków NBP i nie pochodzą z budżetu państwa.

W środę po południu prezes NBP mówił na konferencji prasowej, że "ustawę o jawności wynagrodzeń w Narodowym Banku Polskim podpisze obydwoma rękoma". Jak dodał, aby mógł to zrobić, trzeba ją najpierw uchwalić. Ocenił jednak, że ustawa ta będzie fatalna dla funkcjonowania NBP.

Glapiński mówił też, że w mediach "szczególnie się uczepiono dwóch pań dyrektor" i że było to "haniebne, brutalne, prymitywne, seksistowskie pastwienie się nad dwoma matkami".