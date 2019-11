Porozumienie Jarosława Gowina chciało pokazać, że ma tożsamość i to, że ma silne karty w ręku. To pokazali - mówił europoseł PiS Ryszard Czarnecki w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24. Komentował w ten sposób decyzję Prawa i Sprawiedliwości o wycofaniu - wobec braku poparcia ze strony Porozumienia - projektu zakładającego zniesienie limitu 30-krotności składek na ZUS. Pytany, czy Jarosława Gowina spotka zemsta za sprzeciwienie się projektowi PiS, powiedział, że "pan prezes Kaczyński nie zna słowa zemsta".

We wtorek poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała w imieniu wnioskodawców wycofał z Sejmu projekt PiS, zakładający zniesienie limitu 30-krotności składek na ZUS. Brak poparcia dla projektu zadeklarowali nie tylko przedstawiciele opozycyjnej Koalicji Obywatelskiej, ale także koalicjant PiS ze Zjednoczonej Prawicy - Porozumienie Jarosława Gowina.

Czarnecki: czasem lepiej zrobić krok w tył, żeby w przyszłości zrobić dwa do przodu

Europoseł PiS Ryszard Czarnecki tłumaczył w środę w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, że "polityka to sztuka realizowania rzeczy możliwych w danym miejscu i czasie". - To nie było możliwe do realizacji w tym momencie. Jedziemy dalej - mówił.

Rozmowy Kaczyńskiego, Ziobry i Gowina. Porozumienie "niedługo będzie" Wtorkowe... czytaj dalej » Jego zdaniem prezes PiS Jarosław Kaczyński jest "człowiekiem nieustraszonym" i "nie ma mowy, żeby się przestraszył" i z tego powodu zdecydował o wycofaniu projektu.

- Ustaliliśmy, że będzie lepiej - też dla spójności obozu rządzącego - żeby w tej sprawie zrobić krok do tyłu po to, by w przyszłości zrobić dwa kroki do przodu - mówił.

W jego ocenie "czasem warto ustąpić, żeby zyskać rzeczy ważniejsze w przyszłości".

"Prezes Kaczyński nie zna słowa: zemsta"

- Formacja Jarosława Gowina, która nazywa się Porozumienie - aczkolwiek tutaj słowo "nieporozumienie" ciśnie się na usta - chciała pokazać że ma tożsamość i to, że ma silne karty w ręku. To pokazała - mówił Czarnecki. Zaznaczył jednak, że "Gowin jako polityk doświadczony wie, że częste odwoływanie się do tego scenariusza byłoby dla niego zgubne".

Dopytywany, czy Jarosława Gowina spotka zemsta ze strony PiS za sprzeciwienie się projektowi znoszącemu tak zwaną 30-krotność, Czarnecki powiedział: - Pan prezes Kaczyński nie zna słowa "zemsta". Dla niego to słowo ze słownika wyrazów obcych.