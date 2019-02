Idą "z programem europejskiej dobrej zmiany". Liderzy list o swoich kandydaturach

Wskazanie do Parlamentu Europejskiego ministrów oraz najbliższych współpracowników premiera pokazuje jaką wagę przywiązujemy do polityki europejskiej - przekonywała w środę rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Komentowała tak ogłoszone dzień wcześniej kandydatury polityków Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do europarlamentu. Jacek Saryusz-Wolski, który dostał "jedynkę" w Warszawie, zapowiedział, że do Brukseli pojedzie "z programem europejskiej dobrej zmiany".

We wtorek w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej odbyło się spotkanie Komitetu Politycznego PiS. Zatwierdził on listy wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

"Wyprowadzała unijną flagę z kancelarii premiera, a teraz na unijny żołd się szykuje" To zawsze budzi... czytaj dalej » Rzeczniczka partii Beata Mazurek przedstawiła dziennikarzom nazwiska "jedynek" i "dwójek" na listach. Znaleźli się na niej między innymi: wicepremier Beata Szydło, minister edukacji narodowej Anna Zalewska i minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński.

Rzeczniczka rządu: nominacje pokazują, jaką wagę przywiązujemy do polityki europejskiej



Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, która jest jednocześnie "dwójką" PiS-u w Łodzi, rozmawiała w środę w Sejmie z dziennikarzami.

- Wskazanie do Parlamentu Europejskiego ministrów oraz najbliższych współpracowników premiera pokazuje jaką wagę - zarówno premier, jak i Prawo i Sprawiedliwość - przywiązują do polityki europejskiej, która jest niezwykle ważnym wektorem dla polskiego rządu, ale również dla polskiej racji stanu - podkreśliła Kopcińska.

"Politycy PiS z pierwszych stron gazet chcą uciekać do Brukseli" To jest sprawa... czytaj dalej » Przekonywała, że jej ekipa "buduje silną drużynę, która - jeśli taką wolę wyrażą wyborcy - będzie ciężko pracowała, budując silną Polskę".

"Dajemy najlepszych z możliwych, rzeczywistych liderów"

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zapytana w środę w radiu Zet o opinię opozycji, że wystawienie takich kandydatów to "wielka ucieczka", odparła, że "to żadna ucieczka".

- Dajemy najlepszych z możliwych, rzeczywistych liderów, którzy dają gwarancję, że zwycięzcą wyborów do europarlamentu będzie Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica - przekonywała.

- Co by było, gdybyśmy dali nierozpoznawalnych polityków jako liderów list w okręgach do Parlamentu Europejskiego? To naturalne, że staramy się dać najlepszych - wskazywała szefowa resortu rodziny.

Szydło, Brudziński, Waszczykowski, Mazurek, Zalewska, Kempa. Oni wystartują do europarlamentu We wtorek w... czytaj dalej » Podkreśliła również, że wiodącym hasłem kandydatów PiS-u w PE będzie "mówienie, że wiarygodność jest naszym znakiem markowym". - To, co mówimy, staramy się realizować. Tym się znacząco różnimy od pozostałych ugrupowań - przekonywała.

"Program europejskiej dobrej zmiany"

Jacek Saryusz-Wolski, obecny europoseł, który dostał "jedynkę" w Warszawie, podkreślił na antenie Polskiego Radia 24, że jest "zaszczycony" tym faktem.

Pytany o swoje priorytety ocenił, że "Polska powinna iść do tych wyborów z programem reformy Unii Europejskiej, czyli naprawienia tego, co złe, pójścia do przodu w tym, co ważne i co wszystkich dotyczy, zaprzestania kłótni i stygmatyzowania krajów".

- Generalnie mówiąc: z programem europejskiej dobrej zmiany - podsumował Saryusz-Wolski.