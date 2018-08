"PiS odebrał złodziejom miliony i dał je dzieciom". Odpowiedź na akcję opozycji. I szybka jej riposta





Billboard przedstawiający twarz dziecka z napisem "PiS odebrał złodziejom miliony i dał je dzieciom" - to odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości na akcję PO i Nowoczesnej. - Mieliśmy i mamy odwagę odebrać pieniądze złodziejom i przekazać je na transfery społeczne, polskim rodzinom, polskim dzieciom - mówił w sobotę na konferencji prasowej szef sztabu PiS Tomasz Poręba.

"PiS wziął miliony". Jarosław Kaczyński na plakatach w całej Polsce Na ulicach całej... czytaj dalej » Szef sztabu PiS ocenił, że w kwestii ściągalności podatku VAT rząd PiS wykazał się skutecznością, determinacją i odwagą, a rząd PO - biernością i brakiem chęci działania.

- Od kiedy rządzimy od trzech lat, (widzimy - red.) olbrzymi wpływ pieniędzy z odzyskanego VAT-u, uszczelnienia systemu podatkowego. Wpływy do budżetu to więcej pieniędzy dla Polaków, Polek, więcej pieniędzy w polskim budżecie - mówił Poręba.

- To jest ta różnica pomiędzy PO a PiS - dodał. - Tam tylko słyszycie: PiS, PiS, PiS. PiS to, PiS tamto. A my mówimy zupełnie co innego. Kiedy rządzimy, mieliśmy i mamy odwagę odebrać pieniądze złodziejom i przekazać je na transfery społeczne, polskim rodzinom, polskim dzieciom - oświadczył polityk.

- Dało się? Dało się. Pokazaliśmy, że można? Można. Można ponad 30 miliardów złotych odzyskać do budżetu, ponieważ PiS ma chęć, determinację, ale też olbrzymią wolę działania dla Polski - powiedział.

Poręba oświadczył, że w związku z tym, że rząd PiS "odebrał miliony złodziejom", na program Rodzina 500 plus od 2016 roku przeznaczono 53 mld zł.

- Mówili i mówią przedstawiciele Platformy, że się nie da, że to rozdawnictwo, że to zachwieje budżetem. Mimo tego mamy wzrost gospodarczy, jeden z najwyższych w Unii Europejskiej - 5,1 procent (wzrostu PKB rok do roku w II kwartale 2018 r.), mamy najniższą w historii stopę bezrobocia - na koniec lipca 2018 r. to 5,9 procent - wyliczał Poręba.

"Mogę tylko powiedzieć: uderz w stół, a nożyce się odezwą"

Szef sztabu PiS odniósł się też do zapowiedzianej wówczas konferencji PO, na której politycy Platformy odnieśli się do akcji PiS. Poręba stwierdził, że na billboardzie PiS nie ma logo Platformy Obywatelskiej czy zdjęć liderów tej partii. - Mogę tylko powiedzieć: uderz w stół, a nożyce się odezwą - oświadczył.



Nasza odpowiedź na akcję bilbordową PO. Szczegóły jutro na mojej konferencji o godz. 10:00 na Nowogrodzkiej:) pic.twitter.com/jMAB7epnnD — Tomasz Poręba (@TomaszPoreba) August 24, 2018

Odpowiedź Szłapki

Na zapowiedź akcji PiS jeszcze w piątek późnym popołudniem zareagował na Twitterze poseł Nowoczesnej Adam Szłapka. Zestawił zdjęcie billboardu PiS z napisem "PiS odebrał złodziejom miliony i dał je dzieciom" z fotografią ojca Tadeusza Rydzyka i opatrzył je podpisem: "chyba ojcom".



Chyba ojcom pic.twitter.com/MBLzzdVLmg — Adam Szłapka (@adamSzlapka) August 24, 2018

"Haniebny" billboard

Nikt nie dawał mu szans. Kto dziś założy się, że Jaki nie wygra? czytaj dalej » Wiceszef PO Tomasz Siemoniak ocenił na sobotniej konferencji prasowej, że billboard PiS jest "haniebny", ponieważ "nazywa miliony polskich podatników uczciwie płacących podatki - z których pochodzi wszystko to, co jest finansowane przez budżet - złodziejami".

- To jest absolutnie niedopuszczalne, to pokazuje, w jaki sposób PiS myśli o swoich obywatelach - mówił Siemoniak.

Polityk podkreślał, że rząd PiS "wprowadził 34 nowe podatki, obciążając nimi obywateli". - O tym niech mówi PiS, niech z tego się tłumaczy, a nie obraża uczciwych obywateli - podkreślał.

Podczas konferencji PO przedstawiono również billboard ze zdjęciem minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej z napisem "PiS jak ognia obawia się afery PCK". Posłanka PO Joanna Augustynowska mówiła, że "we Wrocławiu nie wyjaśniono do tej pory afery PCK, bo to właśnie prominentni politycy PiS-u - jak wskazują zeznania świadków i toczące się od roku postępowanie w tej sprawie (...) - zabrali pieniądze z PCK wrocławskim dzieciom i przekazali na kampanię wyborczą".

- Wiemy dziś dokładnie, że bliski współpracownik pani minister Zalewskiej, Jerzy G., przebywa w areszcie, jest związany z tą sprawą - mówiła Augustynowska. - Dziś PiS ma czelność zasłaniać się dziećmi na billboardach. To skandaliczne i niedopuszczalne - oceniła.



PiS zabiera pieniądze dzieciom



Pieniądze z Polskiego Czerwonego Krzyża miały zasilać kampanie polityków PiS, w tym obecnej minister edukacji Anny Zalewskiej. Wyprowadzono ponad

milion złotych. Czy PiS się z tego rozliczy? #PISwziąłMiliony#aferaPCKpic.twitter.com/4vXel1qM07 — PlatformaObywatelska (@Platforma_org) August 25, 2018

Akcja PO i Nowoczesnej

Koalicja Obywatelska PO i Nowoczesnej prowadzi kampanię wyborczą w polskich miastach billboardami z wizerunkiem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Na banerach oprócz zdjęcia prezesa PiS zamieszczono również hasło "PiS wziął miliony", które dopełniają podtytuły m.in: "a wszystko drożeje", "i chce być bezkarny", "a tanich mieszkań nie ma".

