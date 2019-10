Schetyna: chcemy międzynarodowej kontroli nad procesem przeliczania głosów

Prawo i Sprawiedliwość nie akceptuje werdyktu wyborczego, woli Polaków. Mamy wielki skandal w Polsce - powiedział szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, odnosząc się do wniosków PiS o ponowne policzenie głosów w wyborach do Senatu w sześciu okręgach. - W imieniu wszystkich uczciwych Polaków chcę powiedzieć: nie odpuścimy tego. Będziemy kontrolować każdy następny krok - zapowiedział.

W poniedziałek PiS złożyło wnioski do Sądu Najwyższego w ramach protestów wyborczych. Chodzi o ponowne przeliczenie głosów w sześciu okręgach w wyborach do Senatu. Wniesione protesty rozpatrzy nowo utworzona Izba Kontroli Nadzwyczajnej w składzie trzech sędziów. Następnie cała Izba wyda uchwałę, w której może zdecydować o ponownym przeliczeniu głosów.

Skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN został wyłoniony przez nową Krajową Radę Sądownictwa, która z kolei została wybrana przez Sejm.

"Mamy wielki skandal w Polsce"

"Mamy prawo zapytać i ponownie policzyć te głosy" Głosy... czytaj dalej » Sprawę wniosków złożonych przez PiS komentował we wtorek na konferencji prasowej Grzegorz Schetyna, przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Powiedział, że "mamy wielki skandal w Polsce". - Decyzja odnośnie przeliczania głosów w sześciu miejscach jest decyzją polityczną, podjętą przez PiS, który nie akceptuje werdyktu wyborczego, woli Polaków, którzy przy bardzo wysokiej frekwencji oddali większość Senatu w ręce opozycji - stwierdził.

Jego zdaniem "to jest przykład, który pokazuje, jak wyglądają te i jak będą wyglądać kolejne wybory, w których nie wygra PiS". - Jesteśmy w miejscu, w którym możemy bardzo wyraźnie powiedzieć: demokracja i zasady są zagrożone w Polsce - podkreślił Schetyna.

"Nie odpuścimy tego"

Dodał też, że "będzie rozmawiać z partiami opozycyjnymi". - Będziemy wspólnie bronić polskiej demokracji, praworządności i zasad uczciwości wyborów - zapowiedział.

- W imieniu wszystkich uczciwych Polaków chcę powiedzieć: nie odpuścimy tego. Będziemy kontrolować każdy następny krok, zrobimy wszystko, żeby odbyła się także zagraniczna, obiektywna, międzynarodowa kontrola nad sposobem i procesem przeliczania tych głosów. Nie mamy zaufania do tych, którzy podejmują decyzję, która ma zmienić werdykt wyborczy, który podjęli Polacy - podkreślił Schetyna.

Poinformował też, że na wtorek jest umówiony z Janem Petersenem, szefem misji OBWE, która obserwowała wybory parlamentarne w Polsce.

Schetyna: KO złoży protesty wyborcze dotyczące trzech okręgów w wyborach do Senatu

Kto będzie powtórnie liczył głosy do Senatu? "Są dwie drogi" - Albo droga... czytaj dalej » Koalicja Obywatelska złoży do Sądu Najwyższego, na ręce I Prezes SN Małgorzaty Gersdorf protesty wyborcze dotyczące głosowań w Senacie - poinformował we wtorek lider PO Grzegorz Schetyna. Protesty mają dotyczyć trzech okręgów: Jeleniej Góry, Łomży i Pabianic.

Schetyna zapowiedział na wtorkowej konferencji prasowej, że Koalicja Obywatelska złoży trzy protesty wyborcze dotyczące głosowania w wyborach do Senatu. Mają zostać skierowane do Sądu Najwyższego. - Adresatem jest pierwsza prezes Sądu Najwyższego - podkreślił.

Dopytywany, co, jeśli protesty KO trafią jednak do Izby Kontroli Nadzwyczajnej, do której politycy PO nie mają zaufania, lider Platformy odparł: - Zobaczymy, będzie osobna konferencja i przedstawimy całą konstrukcję prawną.

Borowski o szczegółach wniosków

Szczegóły protestów zaprezentował senator elekt KO Marek Borowski. Jak tłumaczył, sprawa dotyczy trzech okręgów: nr 2, nr 26 i nr 59.

Pierwszy dotyczy okręgu Jeleniej Góry (okręg nr 2), gdzie - jak mówił Borowski - na karcie do głosowania przy nazwisku kandydata reprezentującego partię Polska Lewica znalazło się logo "Lewica". W ocenie senatora elekta wprowadzało to w błąd wyborców, ponieważ mogło sugerować związek kandydata z blokiem partii lewicowych startujących pod szyldem SLD (w wyborach do Senatu trzy komitety wyborcze: KO, SLD i PSL zawarły tzw. pakt senacki, na mocy którego w zdecydowanej większości okręgów udało im się wystawić przeciwko PiS jednego kandydata - red.).

Borowski przypomniał, że kandydat ten uzyskał 27 tys. głosów. Dodał, że różnica między kandydatem KO a kandydatem PiS wyniosła około tysiąca głosów. - Mamy tutaj do czynienia z ewidentnym powodem dla złożenia protestu - ocenił senator elekt.

"Kluczowe pytanie brzmi, kto te głosy będzie liczyć" Kluczowa sprawa... czytaj dalej » Kolejny wniosek KO ma dotyczyć Łomży (okręg nr 59), gdzie - według Borowskiego - Prawo i Sprawiedliwość już po upływie ustawowego terminu zgłosiło kandydaturę Marka Komorowskiego w miejsce zmarłego Kornela Morawieckiego. - Mieliśmy do czynienia ze śmiercią pana Kornela Morawieckiego i zgłoszeniem kandydata zastępczego, ale po terminie, który jest zawarty w Kodeksie Wyborczym - powiedział Borowski.

Trzeci przypadek - jak mówił senator elekt - to Pabianice (okręg nr 26). - Tu też jest bardzo niewielka przewaga kandydata PiS, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że karty do głosowania do Senatu zawierały na dole instrukcję, a w tej instrukcji było powiedziane, że należy postawić znak "X" w kratce wyłącznie przy nazwisku wybranego kandydata. Nie z lewej strony, tylko przy nazwisku. Problem polegał na tym, że logo Koalicji Obywatelskiej miało postać kratki i ta kratka znajdowała się po prawej stronie - tłumaczył Borowski.

Jak dodał, to spowodowało, że wiele głosów zostało oddanych w sposób nieprawidłowy - znak "X" znalazł się po prawej stronie, zamiast po lewej.