Musimy to zbadać, prześwietlić, jakie mechanizmy miały miejsce, że dziesiątki miliardów, były w rękach grup przestępczych, a nie w budżecie państwa - tak Marcin Horała (PiS) zapowiedział w czwartek w Sejmie powołanie komisji śledczej do zbadania wyłudzeń podatku VAT. Jak dodał, wniosek w tej sprawie zostanie złożony w Sejmie po świętach.

- Sprawne działanie służb w obszarze afery hazardowej (...) pokazuje, że ten obszar funkcjonowania państwa, wymiar odpowiedzialności karnej funkcjonuje dobrze i czasy bezkarności się skończyły - argumentował Horała na konferencji prasowej w Sejmie, nawiązując do czwartkowego porannego zatrzymania wiceministra finansów w rządzie PO-PSL Jacka Kapicy.

Jak dodał "jest też obszar odpowiedzialności politycznej".

- W tym celu zamierzamy powołać komisję śledczą do spraw nieprawidłowości wokół podatku VAT. Bezpośrednio po świętach złożymy w Sejmie projekt uchwały o powołaniu tejże komisji wraz z konkretnym zakresem jej prac - zapowiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Jak wskazał, następnie nastąpi powołanie składu komisji i rozpocznie ona swoją pracę.

"Zbadać, prześwietlić"

Horała powiedział, że Platforma Obywatelska twierdzi, iż sukcesy PiS w walce z wyłudzeniami podatku VAT to w rzeczywistości wdrażanie przygotowanych przez nią [PO - red.] ustaw.

- Rodzi się zatem ogromne, poważne pytanie, dlaczego rząd Platformy Obywatelskiej, mając gotowe, przygotowane ustawy, które zapobiegłyby tym wyłudzeniom, jednocześnie miał taką decyzję polityczną, żeby ich nie wprowadzać w życie - wskazywał poseł PiS.

Stwierdził jednocześnie, że PO "wolała pozostawić" pieniądze z wyłudzeń "grupom przestępczym, zamiast je grupom przestępczym odebrać i przekazać Polakom".

- Dlatego musimy to zbadać, prześwietlić, jakie mechanizmy miały miejsce, jak to się stało, że dziesiątki miliardów, nie jakieś tysiące, setki czy nawet miliony złotych (...), były w rękach grup przestępczych, a nie w budżecie państwa - podkreślił.

Komisja zacznie pracę w maju?

Horała pytany przez dziennikarzy, kiedy komisja śledcza do spraw VAT mogłaby rozpocząć prace, odparł, że wniosek w sprawie powołania komisji zostanie skierowany zaraz po świętach, a od Sejmu zależy, kiedy włączy ten punkt do porządku obrad. - Jeżeli, mamy nadzieję, będzie taka decyzja, żeby działo się to szybko, to realnie w maju komisja mogłaby rozpocząć swoją pracę – zaznaczył.

Rzeczniczka PiS Beata Mazurek doprecyzowała, że "bezpośrednio po świętach to nie znaczy w środę". - Dajmy sobie szansę: wtorek, środa czwartek albo piątek. W tych dniach – mówiła.

Politycy PiS zaznaczyli też, że o składzie komisji śledczej będzie można mówić po przyjęciu uchwały o jej powołaniu.

Komisji chciał Kukiz'15, zapowiadała ją Szydło

Pod koniec września ubiegłego roku ówczesna premier Beata Szydło zapowiedziała, że komisja śledcza do spraw wyłudzeń VAT powstanie, kiedy będzie podjęta decyzja polityczna. Dodała, że "Polakom należy się wyjaśnienie, gdzie ich pieniądze wypływały".

W połowie września ubiegłego roku klub Kukiz'15 złożył do marszałka Sejmu projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych podejmowanych celem zapobieżenia zaniżonym wpływom do budżetu państwa z podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego.

Projekt zakładał, że komisja miałaby badać okres od 2007 do 2017 roku.