PiS chce przeliczenia głosów w dwóch okręgach do Senatu. Wniosek do Sądu Najwyższego

Prawo i Sprawiedliwość złożyło wnioski do Sądu Najwyższego o ponowne przeliczenie głosów w dwóch okręgach w wyborach do Senatu. Informację potwierdził zespół prasowy SN. Sąd Najwyższy rozpatrzy wniesione protesty w składzie trzech sędziów nowo utworzonej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

PiS złożyło wnioski do Sądu Najwyższego w ramach protestów wyborczych. Chodzi o ponowne przeliczenie głosów w dwóch okręgach w wyborach do Senatu: nr 75 (Katowice) i nr 100 (Koszalin).

"Niewłaściwe zakwalifikowanie głosów jako nieważne"

Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN powiedział, że w ramach protestów wnioskodawca złożył wnioski o oględziny kart wyborczych na rozprawie, porównanie kart wyborczych z protokołami poszczególnych komisji wyborczych, ponowne przeliczenie głosów na rozprawie oraz o umożliwienie wnioskodawcy wypowiedzenia się na rozprawie, w szczególności, co do kart do głosowania, które zostały zakwalifikowane jako głosy nieważne.

Michałowski poinformował, że w obu protestach podniesiono ten sam zarzut naruszenia przepisów Kodeksu wyborczego (art. 227) polegający na niewłaściwym zakwalifikowaniu głosów jako nieważne, podczas gdy głosy te powinny zostać uznane za ważne.

W okręgu senackim nr 100 różnica wyniosła 320 głosów przy ponad 136 tysięcy oddanych głosów, a w okręgu nr 75 różnica między kandydatami wyniosła 2349 głosów na ponad 129 tysięcy oddanych głosów.

- Pełnomocnik Wyborczy zwrócił też uwagę na liczbę głosów nieważnych w obu okręgach. I tak w okręgu nr 100 głosów nieważnych było 3 344, a w okręgu nr 75 liczba głosów nieważnych wyniosła 3 749 - zaznaczył Michałowski.

W Katowicach 50,93 proc. - 49,07 proc. głosów

W okręgu nr 75 do Senatu wybrana została wiceprezeska partii Wiosna Gabriela Morawska-Stanecka (KW SLD). Poparło ją 50,93 procent głosujących.

Jej kontrkandydat, senator kończącej się kadencji Czesław Ryszka (PiS) otrzymał poparcie 49,07 procent wyborców.

Na Gabrielę Morawską-Stanecką głosowały 64 172 osoby, a na Czesława Ryszkę 61 823 wyborców.

W Koszalinie 33,67 proc. - 33,43 proc. - 32,90 proc. głosów

W okręgu nr 100 senacki mandat zdobył poseł PO Stanisław Gawłowski, startujący z własnego komitetu. W okręgu obejmującym powiaty koszaliński, sławieński, szczecinecki i Koszalin, Gawłowski zdobył 44 956 głosów i uzyskał poparcie na poziomie 33,67 procent.

O mandat senacki w okręgu nr 100 z Gawłowskim rywalizowało dwóch kandydatów. Krzysztof Nieckarz z PiS uzyskał 44 636 głosów (33,43 procent). Drugim kontrkandydatem Gawłowskiego był lekarz Krzysztof Berezowski. Na niego zagłosowało 43 933 wyborców (32,90 procent).

Sprawy rozpatrywane w nowo powołanej izbie

Sąd Najwyższy rozpatruje wniesione protesty w składzie trzech sędziów nowo utworzonej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, w postępowaniu nieprocesowym i wydaje opinię w formie postanowienia w sprawie protestu.

Po rozpoznaniu wszystkich protestów - na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW oraz opinii ws. protestów - Sąd Najwyższy rozstrzyga o ważności wyborów. Rozstrzygnięcie ma formę uchwały podjętej w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, nie później niż w 90 dniu po dniu wyborów.

"To oznaczyłoby, że skończyła się demokracja"

Do wniosków złożonych przez PiS do Sądu Najwyższego odnieśli się w Sejmie posłowie Platformy Obywatelskiej-Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk i Marcin Kierwiński.

- Wiemy, po co była reforma w Sądzie Najwyższym. Zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądała ta sprawa w szczegółach, ale wiemy, że Sąd Najwyższy miał być zmieniony właśnie po to, żeby protesty wyborcze czy sprawy dotyczące wyborów mogły być decydowane czy ogniskowane w Sądzie Najwyższym zmienionym przez PiS - zauważył Tomczyk.



- Jeżeli by się okazało, że PiS przy pomocy Sądu Najwyższego czy izby, którą sam zmienił, próbuje zmienić wynik wyborów w Polsce, to znaczyłoby, że w Polsce skończyła się demokracja i rządy prawa i znaczyłoby, że PiS za nic ma wynik wyborczy - podkreślił poseł.

Dodał, że przypomina sobie podobne sytuacje w Europie i "wtedy na ulicę wychodziło kilka milionów ludzi i zawsze władza przegrywała". - Są takie chwile, że władza nie chce poddać się woli obywateli, ale to zawsze dla władzy kończy się bardzo źle - podkreślił.



Marcin Kierwiński zauważył, że dotychczasowe doświadczenia pozwalają wysnuć tezę, iż prawa matematyki w przypadku PiS także mogą być zakwestionowane.

Senat dla opozycji

W Senacie komitety wyborcze opozycyjne wobec PiS zdobyły 48 mandatów, a kolejne trzy zdobyli kandydaci niezależni deklarujący dystans do PiS-u: Wadim Tyszkiewicz (Komitet Wyborczy Wyborców Wadim Tyszkiewicz), Krzysztof Kwiatkowski (Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Kwiatkowskiego) oraz Stanisław Gawłowski (Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska).

W sumie daje to 51 mandatów, a więc minimalną większość.

PiS uzyskało w Senacie 48 mandatów. W izbie tejzasiądzie także Lidia Staroń (Komitet Wyborczy Wyborców Lidia Staroń - Zawsze po stronie ludzi), którą część komentatorów widzi bliżej środowiska politycznego Zjednoczonej Prawicy.

Sama Staroń wydała we wtorek oświadczenie, w którym wskazała, że nie będzie wiązała się z żadną ze stron, a wspierała uchwalanie prawa pomagającego obywatelom.

Pierwsze obrady Senatu X kadencji ma poprowadzić marszałek senior, senator Barbara Borys-Damięcka.