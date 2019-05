"Pani Podleśna została pozbawiona wolności. Zatrzymanie to jedna z form pozbawienia wolności"

To nie jest tak, że jak władzy jest wygodniej głębiej zaingerować w wolności obywatela, to zawsze może to robić. Zawsze mamy konstytucję, którą się powinniśmy kierować w pierwszym rzędzie - mówił w TVN24 Piotr Sobota, naczelnik Wydziału Do Spraw Postępowań Organów Ścigania Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. - Pani Podleśna została pozbawiona wolności - dodał. Jak podkreślił, "zatrzymanie jest jedną z form pozbawienia wolności".

Elżbieta Podleśna została w poniedziałek zatrzymana przez policję. Przedstawiono jej zarzut dotyczący profanacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Sprawa dotyczy rozlepienia w nocy z 26 na 27 kwietnia wokół płockiego kościoła św. Dominika - między innymi na koszach na śmieci i na przenośnych toaletach - plakatów oraz nalepek z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, na których postaci Maryi i Dzieciątka otoczone zostały aureolami w kolorach tęczy.

CZYTAJ WIĘCEJ: PROKURATOR O ZATRZYMANIU >>>

"Ingerować w sferę praw i wolności obywatelskich, ale tylko wtedy, kiedy jest to konieczne"

Do sprawy zatrzymania Elżbiety Podleśnej odniósł się w czwartek we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Piotr Sobota, naczelnik Wydziału Do Spraw Postępowań Organów Ścigania Biura Praw Obywatelskich.

RPO wystosował 7 maja prośbę do prokuratora rejonowego w Płocku Norberta Pęcherzewskiego oraz komendanta stołecznego policji nadinspektora Pawła Dobrodzieja o przekazanie informacji w sprawie podstaw prawnych, przesłanek i okoliczności zatrzymania oraz przeszukania Elzbiety Podleśnej, podjerzanej o rozklejanie w Płocku wizerunku Matki Boskiej z tęczową aureolą.

Płocka policja oraz prokuratura zostały również poproszone o wyjaśnienie, czy istniało uzasadnione prawdopodobieństwo, aby Podleśna miała nie stawić się na przesłuchanie, bądź w bezprawny sposób utrudniać śledztwo, skoro została doprowadzona do Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

USA, Brazylia, Indie. Światowe media o zatrzymaniu za tęczową aureolę - Matka Boska z... czytaj dalej » Sobota, tłumacząc interwencję biura Rzecznika Praw Obywatelskich, wskazywał, że "z punktu widzenia Rzecznika najistotniejsza jest proporcja sił i środków policji użyta w tej sprawie".

Jak tłumaczył, "zgodnie z konstytucyjną zasadą proporcjonalności, wyrażoną w artykule 31 ustęp 3 konstytucji, władze mają prawo ingerować w sferę praw i wolności obywatelskich, ale tylko wtedy, kiedy jest to konieczne". - Dlatego generalną zasadą władz publicznych powinna być powściągliwość w tym sensie, żeby stosować ingerencję w sferę praw i wolności obywatelskich najmniej dotkliwą z punktu widzenia obywatela - dodał.

- Rzecznik [Praw Obywatelskich - przyp. red.] zastanawia się, czy pozbawienie pani Podleśnej wolności poprzez zatrzymanie o godzinie 6 czy 7 rano (...) było adekwatnym środkiem, żeby zapewnić sprawność postępowania prowadzonego w sprawie naklejania plakatów czy nalepek z Matką Boską Częstochowską wokół kościoła w Płocku - tłumaczył naczelnik Wydziału Do Spraw Postępowań Organów Ścigania Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

- Poprosiliśmy policję i prokuraturę w Płocku o wyjaśnienie, czym się kierowali, stosując takie, a nie inne środki - poinformował Sobota.

"Pani Podleśna została pozbawiona wolności"

Przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich odniósł się do słów ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego, który tłumaczył działania policji w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 i na tvn24.pl. Minister wyjaśniał, w tej sprawie nie chodzi o kreację artystyczną. - Wizerunek był naklejany na przenośne toalety, na śmietniki, rozsypywany wokół kościoła - wymieniał szef MSWiA.

"Odpowiednie paragrafy" i "niewinna kobieta". Dwa stanowiska Biedronia w sprawie tęczowej aureoli Jeżeli ktoś... czytaj dalej » - Pani Podleśna została pozbawiona wolności (...) została zatrzymana przez policję. Zatrzymanie jest jedną z form pozbawienia wolności przewidzianych w konstytucji - wskazał Sobota w rozmowie z TVN24.

Jak podkreślił, "wolność człowieka jest jedną z podstawowych wolności konstytucyjnych obywatela".

- Pan minister Brudziński się nie wypowiedział w ogóle na temat tej adekwatności środków - zwrócił uwagę.

"To nie jest tak, że jak władzy jest wygodniej głębiej zaingerować w wolności obywatela, to zawsze może to robić"

- Nie zawsze jest tak, że jeżeli jest przepis, który pozwala policji na przykład na pozbawienie wolności, to policja ma obowiązek to zrobić - zaznaczył Sobota. Wskazywał także, że "każdy policjant powinien brać pod uwagę zasadę proporcjonalności wywodzącą się z konstytucji".

- To nie może być tak, że "jest mi wygodniej, to zatrzymuję, pozbawiam tę osobę wolności, przewożę ją na czynności", jeżeli wystarczy wezwać tę osobę, żeby się stawiła - zwracał uwagę przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich. - Nie wiem, czy policja miała prawo przypuszczać, że pani Podleśna, wezwana do prokuratury, nie stawiłaby się - dodał.

- To nie jest tak, że jak władzy jest wygodniej głębiej zaingerować w wolności obywatela, to zawsze może to robić. Zawsze mamy konstytucję, którą się powinniśmy kierować w pierwszym rzędzie - zaznaczył gość TVN24.