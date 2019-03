Komendant Straży Marszałkowskiej odwołany

Foto: Piotr Molecki/East News Video: tvn24

Andrzej Grzegrzółka tłumaczy zniknięcie "Układu Kaczyńskiego"

04.03 | W rozmowie z TVN24 Grzegrzółka komentował decyzję o przeniesieniu ekspozycji do depozytu. - Każda tego typu plansza, ekspozycja quasi polityczna wymaga zgody Kancelarii Sejmu. Jest to regulamin wystaw, który obejmuje tego typu eventy - tłumaczył. Podkreślił, że "wobec przepisów ta plansza została postawiona w sposób niewłaściwy". - My długi czas prosiliśmy lub PO aby ją schowała, ale nie było odpowiedzi na nasze prośby, stąd też Straż Marszałkowska zdecydowała się na przejęcie tablicy i odstawienie jej do depozytu - tłumaczył.

