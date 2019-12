Prezes Wisły Kraków: zostałem wyrzucony z klubu za koszulkę

O bramki walczy się bezwzględnie. Gdy w kwietniu 2019 roku policja zatrzymała kilkunastu sharksów po zeznaniach "Miśka”, gang Cracovii natychmiast przystąpił do ofensywy. Na YouTube można znaleźć filmy pokazujące, jak kilkanaście ubranych na czarno postaci wpada do jednego z klubów w centrum Krakowa. Kibole Cracovii atakowali ten lokal co najmniej cztery razy. W pewnym momencie sharksi zgromadzili na bramce wszystkich niedobitków, żeby obronić stan posiadania. Gdy w sieci pojawił się kolejny film z napaści, policja zapewniła, że tropi sprawców, a właściciel knajpy stwierdził, że on z kibolami nie ma nic wspólnego. Taką wizytę bojówka kiboli Cracovii złożyła w jeszcze jednym lokalu ochranianym przez Wisłę. Co ciekawe, łupem bojówkarzy padło kilkanaście maczet. Żeby przejąć bramki w zagłębiu imprezowym przy ulicy Dolnych Młynów, kibole Cracovii nawet nie musieli używać siły. Sharksi oddali je bez walki. Latem 2019 roku osłabiony gang stracił kontrolę nad wszystkimi bramkami w Krakowie.