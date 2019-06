Piotr Mueller nowym rzecznikiem rządu? Gowin: to było osobiste wskazanie premiera





Co ja poradzę, że rzeczywiście ministerstwo nauki jest taką kuźnią talentów - skomentował we wtorek wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin pytanie dziennikarzy o to, czy prawdą jest, że 30-letni poseł Piotr Mueller, dotychczasowy wiceminister nauki, ma zostać rzecznikiem rządu.

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin pytany we wtorek przez dziennikarzy w Sejmie o zmiany w rządzie, stwierdził, że "jest przekonany, że dotychczasowi ministrowie znaleźli bardzo godnych następców".

Na uwagę, że według mediów jego zastępca w resorcie Piotr Mueller zostanie rzecznikiem rządu, wicepremier powiedział: - Co ja poradzę, że rzeczywiście ministerstwo nauki jest taką kuźnią talentów, dlatego chyba następnych wiceministrów będę powoływał tajnie, żeby znowu nikt mi ich nie powołał na jakieś wyższe stanowisko.

Dopytywany, czy on sam zaproponował Muellera na to stanowisko, Gowin powiedział, że nie. - To było osobiste wskazanie premiera Mateusza Morawieckiego - podkreślił.

Sekretarz stanu w KPRM Łukasz Schreiber w poniedziałek powiedział tylko, że nie zaprzecza, iż nowym rzecznikiem rządu będzie Piotr Mueller.

Absolwent prawa

Pochodzący z Słupska Mueller, absolwent prawa w ramach Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, był m.in. przewodniczącym Parlamentu Studentów RP, członkiem komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Kariera w ministerstwie szkolnictwa wyższego

W 2015 roku został doradcą wicepremiera i ministra szkolnictwa wyższego i nauki Jarosława Gowina. Później został szefem biura ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Należał do zespołu legislacyjnego, który odpowiedzialny był za przygotowanie projektu tak zwanej Konstytucji dla Nauki, czyli reformy szkolnictwa wyższego.

Od stycznia 2018 roku był podsekretarzem stanu, a od stycznia 2019 roku sekretarzem stanu w ministerstwie nauki i szkolnictwa wyższego.

We wrześniu ubiegłego roku został przewodniczącym zespołu, który nadzorował wdrożenie reformy szkolnictwa wyższego. Ponadto dotychczas był członkiem Komitetu Stałego Rady Ministrów oraz Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

Mueller jest synem opozycjonisty z czasów PRL - Edwarda Muellera, posła Sejmu X kadencji i I kadencji.