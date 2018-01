"To, co pokazali polscy himalaiści to jest bohaterstwo"

27.01.| - Mamy do czynienia z historycznym wydarzeniem. To jest coś nieprawdopodobnego - mówił na antenie TVN24 Piotr Cieszewski, zdobywca m.in. Mount Everestu. - Takiej sytuacji nie było. To, co pokazali polscy himalaiści to jest bohaterstwo, to jest narażanie życia, żeby nieść pomoc innym ludziom. Jeżeli oni teraz, w noc, ruszą zimą w ścianę ośmiotysięcznika, trzeba mocno trzymać kciuki. To dla nas wszystkich może być przykładem. Żyjemy w społeczeństwie, gdzie czasami ktoś kogoś bije na przystanku, a my nie reagujemy, bo się boimy - podkreślił.

