Zapytany, czy ma poczucie, że pożegnał się z bratem, odpowiada krótko: - Nie. Najpierw długo nie mógł uwierzyć w to, co się stało. Później całą noc spędził w szpitalu. To on zajął się organizacją pogrzebu. Brat zamordowanego prezydenta Gdańska w rozmowie z Piotrem Jaconiem opowiedział o wydarzeniach z 13 i 14 grudnia. Cała rozmowa z Piotrem Adamowiczem w "Czarno na białym" dziś o 20:30 w TVN24.