Mosbacher: Polska i USA przykładem w kwestii zapewniania pokoju w Europie

Foto: Twitter/@MON_GOV_PL Video: tvn24

Ambasador Mosbacher: zanim odejdę ze stanowiska, obowiązek...

03.07 | Jedyne co pozostaje do zrobienia to obniżenie progu odmów - powiedziała ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher, mówiąc o zniesieniu obowiązku wizowego dla Polaków. Ambasador przekazała, że wizy do Stanów Zjednoczonych zostaną zniesione do końca jej kadencji. Ta kończy się za dwa lata.

»