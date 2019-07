"Mamy do czynienia w Polsce z bardzo niebezpiecznym graniem nienawiścią"

Foto: tvn24 Video: tvn24

Mucha: im więcej waszej nagonki, tym więcej będzie tragedii

21.07 | - Najbardziej przerażające jest to, że są tysiące młodych ludzi, nastolatków, którzy odkrywają swoją orientację seksualną i odkrywają, że nie jest to orientacja heteronormatywna i dla tych dzieci, ta nagonka, to, co im robicie, to jest sytuacja, która stwarza po prostu zagrożenia dla ich życia. Te dzieci mają myśli samobójcze - powiedziała w "Ławie polityków" w TVN Joanna Mucha (PO).

