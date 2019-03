Pierwsza skarga nadzwyczajna przed Sądem Najwyższym. Orzeczenie uchylone

Video: tvn24

Schreiber: ustawa z grudnia była zgodna z konstytucją

21.11 | Ustawa o Sądzie Najwyższym (z grudnia 2017 r.), którą przyjęła Wysoka Izba była zgodna z konstytucją i nie można mieć co do tego żadnych wątpliwości - oświadczył w środę w Sejmie poseł PiS Łukasz Schreiber podczas debaty nad projektem noweli ustawy o SN. Schreiber wskazał, że Polska jest członkiem UE i "Polacy chcą żeby Polska była członkiem UE, za tym się opowiada 87 proc. Polaków, według różnych badań". - W związku z tym jesteśmy też zobowiązani do tego, by przestrzegać, także w tym wypadku postanowienia zabezpieczającego TSUE - mówił poseł PiS.

»