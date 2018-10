Wiceminister sprawiedliwości: wypowiedź Schetyny może prowokować do agresji wobec sędziów

Foto: tvn24 Video: Fakty TVN

Schetyna pozwie premiera

Będzie pozew w sprawie słów premiera Mateusza Morawieckiego. - Nasi poprzednicy (...) przez osiem lat wydali 5 mld złotych na drogi lokalne. To jest tyle, ile my wydajemy w ciągu jednego do półtora roku, porównajcie sobie - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania do mieszkańców Świebodzina. Oburzyło to Grzegorza Schetynę, który przypomniał, że jako wicepremier i szef MSWiA w rządzie Donalda Tuska realizował program budowy dróg lokalnych, tzw. schetynówek. Jak mówił, program premiera jest "powtórzeniem jeden do jednego" tego, co przez osiem lat swych rządów robiła koalicja PO-PSL. Przekonywał, że przeznaczono na cen cel znacznie więcej niż 5 mld złotych. Więcej w "Faktach" TVN o 19:00.

