Od piątku bez ministra. "Dziwna sytuacja, nie słyszałem wcześniej o takim bezkrólewiu"

Sasin: minister Kamiński był ofiarą politycznego procesu

10.08 | Jacek Sasin mówił w sobotę, że nic mu nie wiadomo, aby minister Kamiński był osobą skazaną. - Pan minister Kamiński był ofiarą politycznego procesu, który miał go zdezawuować go jako urzędnika państwowego, którzy rzetelnie i sumiennie wykonywał swoje obowiązki - powiedział. Sasin przypomniał, że w 2017 roku prezydent Andrzej Duda ułaskawił Kamińskiego. - To kończy temat. Nie ma dziś absolutnie żadnych przeszkód, żeby minister Kamiński pełnił funkcje publiczne - zaznaczył.

