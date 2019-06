Apel do prezydenta w sprawie ochrony dzieci. "Tego zadania nie podjął żaden rząd"

Fundacja apeluje do prezydenta o o wprowadzenie ustawy o ochronie dzieci

26.06 | "Niech Pan nie pozwoli, by w Polsce z powodu przemocy cierpiały i ginęły dzieci" - apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Stworzyła ona petycję, w której wnioskuje do głowy państwa o wprowadzenie "ustawy o ochronie dzieci", która miałaby pozwolić na "skuteczniejsze zapobieganie przemocy wobec najmłodszych".

