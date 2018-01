Trzeba było mnie słuchać wcześniej, byłoby dużo lepiej - komentował Ryszard Petru w internetowej części "Jeden na jeden" w tvn24.pl, pytany o rozmowy koalicyjne Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej. Zdaniem byłego lidera Nowoczesnej tak późne przystąpienie do negocjacji politycznych jest błędem, chociaż - jak dodał - "lepiej późno niż wcale".

Ryszard Petru tłumaczył w internetowej dogrywce "Jeden na jeden" w tvn24.pl, że już dwa miesiące temu mówił o potrzebie zjednoczenia opozycji, tymczasem do jednoczących rozmów przystępuje się dopiero teraz.

"Sytuacja jest absurdalna". Opozycja w kłopotach, gigantyczna przewaga PiS Opozycja bez... czytaj dalej » - Trzeba było mnie słuchać wcześniej, byłoby dużo lepiej - ocenił zwłokę w rozmowach między PO a Nowoczesną. - Mam złą cechę, że mówię wprost. I mówiłem wiele razy: Kaśka popełniłaś błąd - dodał. Przyznał, że mówił to już po tym, jak Katarzyna Lubnauer została przewodniczącą Nowoczesnej.

"Lepiej późno niż wcale"

Celem opozycyjnej koalicji miałoby być zwycięstwo w najbliższych jesiennych wyborach samorządowych, a w przyszłości również - jak zakładają liderzy Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej - odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy.

Zdaniem Petru tak późne przystąpienie do rozmów jest błędem, chociaż "lepiej późno niż wcale".

- Dobrze, że w końcu udało mi się przekonać [przewodniczącą Nowoczesnej Katarzynę Lubnauer - red.] do tego typu ruchu. Natomiast uważam, że lepiej byłoby zrobić to dwa miesiące temu, po tym jak ogłosiliśmy porozumienie warszawskie - ocenił Petru. Odniósł się w ten sposób do ustaleń, według których wspólnym kandydatem PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy będzie Rafał Trzaskowski (PO), a w razie jego zwycięstwa - zastępcą Trzaskowskiego w ratuszu zostanie Paweł Rabiej (Nowoczesna).

Opozycyjna koalicja na wybory samorządowe. "W wielu miejscach będziemy się dogadywali" Będzie umowa... czytaj dalej » W przekonaniu Petru "trzeba było pójść za ciosem i uzgodnić pozostałych kandydatów na prezydentów miast". - Inaczej ogłasza się tego typu propozycję w natarciu, a inaczej w defensywie po blamażu głosowania aborcyjnego. Ta konferencja [Schetyny i Lubnauer - red.] była dużo słabsza, niż mogłaby być dwa miesiące temu - wskazywał były lider Nowoczesnej.

Jego zdaniem "blamaż" opozycji nastąpił 10 stycznia, podczas głosowania w Sejmie nad wprowadzeniem do prac liberalizującego prawo aborcyjne projektu ustawy przygotowanego przez komitet "Ratujmy Kobiety 2017". Za dyskusją nad projektem w komisji sejmowej opowiedziało się wielu polityków partii rządzącej - między innymi Jarosław Kaczyński, Krystyna Pawłowicz czy Antoni Macierewicz - ale na głosowanie nie stawiło się 10 posłów Nowoczesnej i 29 posłów Platformy Obywatelskiej, przez co zabrakło 9 głosów do przekazania projektu do dalszych prac.

"PO jest konserwatywno-ludowa"

Petru odniósł się do decyzji władz PO i Nowoczesnej o budowie koalicji na wybory samorządowe, która dotyczyć na razie będzie wyborów do sejmików województw.

"Nie jestem zupą pomidorową, nie muszę wszystkim smakować" - Jestem... czytaj dalej » Zdaniem Petru sejmiki to za mało. - Wydaje mi się, że kluczową kwestią jest dogadanie kandydatów na prezydentów miast i wspólnych kandydatów do rad miejskich. Dlatego że jeżeli w dużym mieście Wrocławiu, Poznaniu i Krakowie mamy wspólne listy do sejmików, a jednocześnie zwalczają się dwa komitety Nowoczesnej i Platformy w sprawie prezydenta i rad miejskich, to ludzie są skonfundowani i wszystko można przegrać - tłumaczył.

Pytany o ewentualność startu w wyborach z list Platformy Obywatelskiej, Petru zdecydowanie odciął się od takiej koncepcji. - Nie biorę pod uwagę startowania z list PO - zapewnił. - Założyłem Nowoczesną w kontrze do Platformy Obywatelskiej - dodał. Przyznał także, że ma "ciepłe stosunki" z liderem PO Grzegorzem Schetyną, choć "nie mierzyli temperatury termometrem".

Jego zdaniem Platforma Obywatelska jest "konserwatywno-ludowa z elementami liberalnymi", dlatego "wchłonięcie" Nowoczesnej byłoby z punktu widzenia PO bezcelowe. Jak tłumaczył, na polskiej scenie politycznej wciąż istniałaby potrzeba funkcjonowania partii takiej jak Nowoczesna, czyli "odwołującej się do przedsiębiorczości, do wolności wyboru, do wyboru jednostki".

- Platforma Obywatelska co do zasady jest konserwatywna i się tego nie wstydzi - ocenił Petru.

Oglądaj Wideo: tvn24.pl Petru: Polakom potrzebne jest ugrupowanie takie jak Nowoczesna

"Dużo o sobie czytam rzeczy, które są niestworzone"

Były lider Nowoczesnej odniósł się również do medialnych informacji, jakoby Katarzyna Lubnauer dzwoniła do niego z prośbą o pomoc w szukaniu funduszy na funkcjonowanie partii.

Śledztwa w sprawie inwigilacji Petru nie będzie. Prokuratura tłumaczy, co robili policjanci Prokuratura... czytaj dalej » - Nie dzwoniła i dziwią mnie tego typu plotki. W tym roku ani razu nie rozmawialiśmy o kondycji finansowej Nowoczesnej. Nie chciałbym o tym mówić - zastrzegł. Przyznał jednocześnie, że sytuacja finansowa dwa miesiące temu - kiedy był jeszcze przewodniczącym partii - była "trudna", ale "na bieżąco były realizowane płatności".

- Traktowałbym takie newsy z przymrużonym okiem. Dużo o sobie czytam rzeczy, które są niestworzone - dodał.

Program Aktywna Rodzina

Petru pytany był również o organizowaną przez jego stowarzyszenie Plan Petru debatę w Sejmie. W poniedziałek o godzinie 11 w siedzibie parlamentu ma rozpocząć się spotkanie eksperckie pod hasłem "Plan Naprawy Państwa: uwolnić przedsiębiorczość Polaków". Ma składać się z trzech części poświęconych kwestiom systemu podatkowego, otoczenia polityczno-prawnego przedsiębiorców oraz edukacji i rynku pracy. Swój udział w wydarzeniu potwierdzili były premier i były szef PSL Waldemar Pawlak, posłowie PO Mirosława Nykiel, Marcin Święcicki oraz Marta Golbik (wcześniej posłanka Nowoczesnej) oraz były europoseł SLD Andrzej Szejna.

Jak tłumaczył Petru w internetowej dogrywce "Jeden na jeden" w tvn24.pl, zaprezentowany i dyskutowany będzie "program naprawy państwa, co zrobić po PiS-ie". Przyznał, że trzeba się również zastanowić, jak sprawić, żeby ludzie głosowali na opozycję.

Jednym z punktów planu jest program Aktywna Rodzina polegający na przeformułowaniu programu 500 plus w taki sposób, by dotacje przeznaczane były również na pierwsze dziecko.