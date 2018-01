Petru: "Plan" nie jest konkurencją dla Nowoczesnej





Nie mam żadnego problemu z Katarzyną Lubnauer. To nie jest angażowanie się przeciwko Nowoczesnej, tylko w sprawie - powiedział w "Kropce nad i" były przewodniczący Nowoczesnej, który ogłosił powstanie stowarzyszenia "Plan Petru". Ma to być alternatywa dla planu Morawieckiego.

Petru dodał, że rano poinformował struktury Nowoczesnej oraz zarząd partii o powstawaniu stowarzyszenia "Plan Petru".

Podkreślił, że "to nie jest konkurencja wobec Nowoczesnej". - To formuła tworzenia wspólnego programu opozycji. Rozmawiałem z liderami opozycji parlamentarnej i pozaparlamentarnej. Niektórzy są skłonni bardziej się zaangażować, drudzy będą dopiero o tym rozmawiali - tłumaczył.

Petru powiedział, że ze strony PO osobą, która będzie współpracowała ze stowarzyszeniem poszukując wspólnych rozwiązań będzie prof. Andrzej Rzońca. Dodał, że rozmawiał także z prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, Barbarą Nowacką (stowarzyszenie "Inicjatywa Polska") oraz przewodniczącym SLD Włodzimierzem Czarzastym.

Petru zapowiedział, że w najbliższym czasie odbędzie się pierwsza z debat, o artykule 7. uruchomionym przez Komisję Europejską.

Pytany, czy w ramach Nowoczesnej nie można było zaproponować spotkania różnych ugrupowań, odpowiedział, że dzięki stowarzyszeniu "można zaangażować wiele osób, które nie są zaangażowane w partie polityczne".

Petru podkreślił, że "to nie jest angażowanie się przeciwko Nowoczesnej, tylko w sprawie". Zapewnił, że "nie ma żadnego problemu z Katarzyną Lubnauer".

Jak powiedział, ma problem z tym, że opozycja nie opracowała kontrpropozycji dla programu Morawieckiego.

"Wspólny plan naprawy państwa"

W jego opinii dzięki takim rozwiązaniom wszyscy mogą wygrać. - Partie, które pokażą umiejętność współpracy, wygrają i w sondażach, i w wyborach samorządowych, parlamentarnych, europejskich i prezydenckich - stwierdził. - To wspólny plan naprawy państwa - podkreślił.

Petru: członkowie Nowoczesnej wymyślili "Plan Petru"

Pytany o jego nazwisko w nazwie stowarzyszenia, podkreślił, że nazwę "Plan Petru" wymyślili przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer i zarząd partii. - Ja bym na to nawet nie wpadł. Czuję się niekomfortowo - przyznał. Powiedział, że w kwestii nazewnictwa "nie jest do niczego przywiązany".



Były lider Nowoczesnej zaznaczył, że do stworzenia "Planu Petru" był od dawna namawiany przez innych członków ugrupowania.

