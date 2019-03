"Wracam do domu i płaczę ze zmęczenia i frustracji". Jak zmieniały się nauczycielskie pensje

Video: Fakty TVN

Porozumienia nie widać. Do strajku nauczycieli coraz bliżej

Minister edukacji narodowej zabiera głos, ale nauczycielom nie ma nic nowego do powiedzenia. Dziennikarzom też nie, bo nie odpowiada na pytania. Do strajku nauczycieli jest coraz bliżej, a do porozumienia - coraz dalej. Anna Zalewska apeluje do nauczycieli, by pozostali przy swoich uczniach. Nauczyciele odpowiadają, że są przy nich i będą. Nawet wtedy, gdy minister zakończy już swoją kampanię do europarlamentu.

