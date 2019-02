Ekspresowo zniszczona droga ekspresowa. Po pięciu miesiącach do remontu

Video: Mateusz Kudła / Fakty po południu

Schron przeszkadza w budowie ekspresówki. Musi zostać...

Wielka przeszkoda przy budowie drogi ekspresowej S5. Trzeba przesunąć schron bojowy o ok. 30 metrów. To niełatwe zadanie, bo waży on 150 ton, a zabytku nie można pokruszyć.

