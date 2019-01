Jeśli ktoś wie i może zaświadczyć, to jego zadaniem w sumieniu jest zgłoszenie się do delegata biskupa - powiedział ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, zapytany w dogrywce "Rozmowy Piaseckiego" w tvn24.pl o zarzuty stawiane księdzu Henrykowi Jankowskiemu. - Stanowisko Kościoła jest jasne: (pedofilia - red.) to jest grzech i przestępstwo - podkreślił we wcześniejszej, telewizyjnej części programu.

W dogrywce "Rozmowy Piaseckiego" w tvn24.pl ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, odniósł się do zarzutów o wykorzystywanie seksualne nieletnich, jakie są stawiane zmarłemu niespełna dziewięć lat temu księdzu Henrykowi Jankowskiemu.

Pytany, w jaki sposób Kościół będzie wyjaśniał tę sprawę, rzecznik KEP przywołał słowa metropolity gdańskiego abpa Sławoja Leszka Głódzia, który mówił w grudniu, że "przez dziesięć lat nie wpłynęły żadne doniesienia potwierdzające zarzuty podnoszone w mediach". W oświadczeniu, jakie wydała gdańska kuria napisano jednocześnie, że "archidiecezja gdańska wyraża gotowość podjęcia próby rzeczowego i zgodnego z prawdą zbadania wszystkich możliwych aspektów tej sprawy".

Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik podkreślił, że "wszystkie zarzuty powinny być zgłoszone do kurii". - Jeśli ktoś wie, i może zaświadczyć, to jego zadaniem w sumieniu jest zgłoszenie się do delegata biskupa - mówił.

Rzecznik KEP odniósł się do kontrowersji wokół gdańskiego pomnika księdza Jankowskiego. Po informacjach o możliwym wykorzystywaniu seksualnym pojawiła się inicjatywa, aby pomnik zniknął. Rytel-Andrianik wyjaśniał, że budowa pomnika to nie była "inicjatywa kościelna" - Komitet budowy pomnika był złożony z osób świeckich (...), a ksiądz arcybiskup Głódź nie brał udziału w przygotowaniu tego pomnika jako metropolita gdański - mówił. Tłumaczył, że abp Głódź został poproszony o poświęcenie tego pomnika.

"Zero tolerancji dla grzechu i przestępstwa"

Wcześniej w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 ks. Rytel-Andrianik mówił o tym, w jaki sposób polski Kościół próbuje walczyć z pedofilią w swoich szeregach. - Stanowisko Kościoła jest jasne: to jest grzech i przestępstwo - podkreślił. - Zero tolerancji dla grzechu i przestępstwa, tak w Kościele, jak i w społeczeństwie - podkreślił.

Rzecznik KEP przywołał stanowisko, jakie duchowni przyjęli podczas Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w listopadzie. Zakłada ono ochronę dzieci i młodzieży jako niezbywalnej części misji powierzonej Kościołowi, zdecydowaną wolę oczyszczenia z grzechów i przestępstw nadużyć seksualnych wobec małoletnich, tworzenie dla nich bezpiecznego środowiska przez przygotowywanie i promowanie programów prewencyjnych.

Mówił także o obowiązku zgłaszania tego typu przestępstw organom ścigania. - Osoby, które mają wiedzę (o wykorzystywaniu seksualnym - red.) , zgodnie z prawem polskim i z wytycznymi Episkopatu, powinny zgłosić to do prokuratury - podkreślił.

- Mam dobrą wiadomość: księża biskupi na zebraniu plenarnym we wrześniu w Płocku podjęli decyzję, że wszystkie diecezje przekażą swoje dane (o przypadkach pedofilii) do sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski. One zostaną opracowane w pierwszej połowie tego roku przez Instytut Statystyki Kościoła i Centrum Ochrony Dziecka. Zostanie opracowany raport obejmujący wszystkie diecezje - dodał ks. Rytel-Andrianik.

